$!Con un enfoque ciudadano e incluyente busca Nadia Vega la dirigencia del PAN en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a reforzar la unidad interna y acercar al partido a la ciudadanía, Nadia Haydee Vega Olivas presentó formalmente su solicitud de registro como aspirante a la dirigencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán.
Acompañada por Luis Ángel Salinas, quien fungirá como secretario general de su planilla, Vega Olivas realizó el trámite ante el dirigente municipal del PAN, Evaristo Corrales Macías, en cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
Durante su registro, algunos militantes se dieron cita para expresar el apoyo de Vega Olivas, quien destacó que su proyecto busca consolidar a Acción Nacional como un partido más fuerte, unido y cercano con la ciudadanía, con la capacidad de recuperar espacios políticos rumbo al proceso electoral del 2027.
“Creo que tenemos que dignificar la política, que la gente la vea como algo positivo y no como algo negativo, algo que nos ayude a mejorar su entorno. A veces hemos tenido cargos de elección popular y no confían en la gente que emana como político”, comentó.
“Cuando nada más se habla de política, pero no están las acciones detrás, la gente no confía”, agregó.
La candidata señaló que su propuesta principal es el abrir las puertas del partido a la sociedad y retomar la confianza ciudadana en la política a través de acciones donde el PAN vuelva a tener contacto con los mazatlecos de forma directa.
“Queremos abrir el PAN a que la gente que nos quiera apoyar y sumar al partido, pueda inscribirse fácilmente. En el pasado, mucha gente ha querido pertenecer y no han podido inscribirse”, comentó.
“Tenemos que hacer más presencia en las colonias, fraccionamientos, organismos y que las personas se sientan atendidas”, añadió.
Asimismo, declaró que la política debe dignificarse para volver a ser vista como una herramienta positiva, la cual tenga como principal objetivo el mejorar el entorno social del puerto.
“Creo que tenemos que estar pesando el entorno de seguridad con la ciudadanía, el bienestar, construir y mejorar las condiciones en las que vivimos de manera inmediata y lo podemos hacer buscando generar sinergia”.
“Hay que vincular la acción con lo que se dice, no decir una cosa y hacer otra. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos como partido y como gobierno cuando somos gobierno”.
Además, la aspirante agregó que el PAN no solo debe ser un partido crítico, sino también propositivo y constructivo, el cual impulse acciones concretas que atiendan los problemas de los mazatlecos.
Nadia Haydee Vega Olivas cuenta con una trayectoria dentro Acción Nacional que incluye cargos como consejera estatal, nacional, además de experiencia en la función pública como regidora, diputada local y diputada federal.
Vega Olivas compartió sentirse confiada de obtener el respaldo mayoritario durante la asamblea programada para el próximo 21 de septiembre.