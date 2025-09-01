$!Con un enfoque ciudadano e incluyente busca Nadia Vega la dirigencia del PAN en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a reforzar la unidad interna y acercar al partido a la ciudadanía, Nadia Haydee Vega Olivas presentó formalmente su solicitud de registro como aspirante a la dirigencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán.

Acompañada por Luis Ángel Salinas, quien fungirá como secretario general de su planilla, Vega Olivas realizó el trámite ante el dirigente municipal del PAN, Evaristo Corrales Macías, en cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

Durante su registro, algunos militantes se dieron cita para expresar el apoyo de Vega Olivas, quien destacó que su proyecto busca consolidar a Acción Nacional como un partido más fuerte, unido y cercano con la ciudadanía, con la capacidad de recuperar espacios políticos rumbo al proceso electoral del 2027.

“Creo que tenemos que dignificar la política, que la gente la vea como algo positivo y no como algo negativo, algo que nos ayude a mejorar su entorno. A veces hemos tenido cargos de elección popular y no confían en la gente que emana como político”, comentó.

“Cuando nada más se habla de política, pero no están las acciones detrás, la gente no confía”, agregó.