$!Con un enfoque gastronómico y familiar volverán las tardes de Carnaval en la Plazuela Machado, en Mazatlán

Así lo dio a conocer Margarita Rojas, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, quien expresó que, durante esta segunda edición, se busca dar continuidad a una iniciativa que hace un año tuvo una respuesta positiva por gran parte de la ciudadanía mazatleca y los visitantes.

Será por segundo año consecutivo que los restauranteros de este espacio ubicado en el corazón del Centro Histórico se integren a la máxima fiesta porteña a través del programa ‘Machado es Carnaval. La Machado es Tambora’, donde se busca brindar un toque familiar a esta gran celebración.

Con la intención de consolidar a la Plazuela Machado como un punto importante en el arranque y desarrollo del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘Arriba la Tambora’, el sector restaurantero se sumará a los festejos con el regreso de las tardes de Carnaval, apostando con una combinación de tradición, gastronomía y promoción turística.

“Estamos uniendo esfuerzos de manera coordinada con la Dirección de Cultura y con el respaldo de la presidenta municipal, quien también nos acompañará ese día, donde los restauranteros de la Plazuela Machado nos estamos sumando a la tradición y al eslogan del Carnaval, con el objetivo de hacer una fuerte promoción turística a nivel local, nacional e internacional”, comentó.

“El año pasado se tuvo una muy buena respuesta, sobre todo en la inauguración, cuando se ofrecieron muestras gastronómicas con temática de Carnaval, y este año lo vamos a repetir”, añadió.

Margarita Rojas señaló que el arranque de los festejos del Carnaval de Mazatlán se llevará a cabo en la Plazuela Machado con una muestra gastronómica, donde además se integrarán diversas actividades culturales.

“La idea es retomar el inicio del Carnaval como en años anteriores, especialmente como el año pasado, con el recorrido del elenco, las reinas y las comparsas, acompañado de una muestra gastronómica”, declaró.

“El día del arranque del Carnaval, las muestras gastronómicas serán gratuitas, como parte de esta tradición cultural que queremos fortalecer”, agregó.

Asimismo, la representante de los restauranteros de la zona comentó que, a través de estas actividades, no solo se busca reactivar la tradición de iniciar el Carnaval en este punto, sino además generar una experiencia integral para el público, en la que la identidad culinaria del puerto se convierta en un atractivo adicional.

Por tal motivo, informó que durante los días del Carnaval, los restaurantes estarán ofreciendo platillos representativos con temática carnavalera a precios accesibles, como una estrategia para invitar a los locales y turistas a recorrer y disfrutar en familia de la Plazuela Machado.

Otro de los ejes centrales de esta participación es la promoción turística, pues Margarita Rojas expresó que los restauranteros consideran que la Plazuela Machado puede funcionar como una vitrina cultural y gastronómica que proyecte a Mazatlán, destacando no solo en el ambiente festivo, sino también en el carácter tradicional y familiar del lugar. “La Plazuela Machado tiene y seguirá teniendo un enfoque familiar, y como restauranteros estamos encantados de que así sea, por lo que queremos que los locales, turistas y visitantes sepan que es un entorno familiar, con música típica de Carnaval y la música habitual de los restaurantes”, dijo.

Por otro lado, Margarita Rojas comentó que esta colaboración se lleva a cabo de manera coordinada con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y el Ayuntamiento, cuidando aspectos como el orden, regulación de la música en horarios nocturnos y el respeto al entorno histórico.

En este sentido, la presencia de grupos musicales en este espacio se mantendrá de manera controlada, para así complementar la experiencia sin perder el enfoque familiar que caracteriza a la Plazuela Machado.

“Estamos gestionando los permisos para que, de manera regulada, puedan ingresar dos o tres bandas a la Plazuela Machado en horarios nocturnos”, puntualizó.