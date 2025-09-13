$!Con un llamado a la prevención, concluye en Mazatlán la Semana Nacional de Salud Pública 2025

MAZATLÁN._ Tras la celebración de una serie de talleres, ferias y pláticas educativas, culminó este sábado la Semana Nacional de la Salud Pública 2025, una estrategia del Gobierno federal para acercar a la población al cuidado de su salud física y mental, reforzando la prevención como herramienta fundamental en Mazatlán. Durante el acto de clausura de este programa, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Christopher Jonathan Cruz Magaña, en representación del Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, destacó que la Semana Nacional de Salud permite acercar a los ciudadanos de manera integral múltiples servicios y talleres.

Cruz Magaña reiteró que, por medio de este programa, se pretende mantener un cuerpo integralmente saludable, abarcando no solamente la salud física, sino también la emocional. “No nada más se atiende en lo físico, sino también la parte emocional debe estar bien, porque en los últimos años el tema del trastorno de depresión y ansiedad ha ido en aumento”, comentó. “Desde un problema familiar, una adicción, todo nos puede conllevar a tener una enfermedad emocional y posteriormente, una enfermedad física”. El funcionario resaltó que durante esta jornada, los servicios de salud estuvieron trabajando intensivamente para transmitir los conocimientos preventivos a la población mazatleca. “La mejor medicina que podemos tener es prevenir una enfermedad. Los servicios de salud, estuvieron de la mano intensivamente dando este tipo de pláticas, talleres, para que pudiéramos dejar un conocimiento de lo que es la salud de manera preventiva”, declaró.