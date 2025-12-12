$!Con un sueño claro y el anhelo de unos taquetes, Luis Alejandro apunta al futbol profesional

Mientras muchos niños aún se encuentran indecisos explorando lo que quieren ser al crecer, Luis Alejandro tiene su meta bien definida, convertirse en un futbolista profesional, es por eso que para este Día de los Reyes Magos, sueña con recibir un par de taquetes, para seguir persiguiendo su más grande sueño. A sus cortos 10 años de edad, Luis Alejandro es consciente de lo que quiere pedir y por qué, pues sabe que su deseo no es casual ni momentáneo, sino un instrumento que le permitirá alcanzar su máximo anhelo y que desde años atrás ha trazado, debutando como futbolista en un equipo profesional. Siendo alumno de quinto de primaria, el pequeño disfruta asistir a la escuela, donde estudia y convive con sus compañeros, dónde educación física es su materia favorita, pero es el futbol el que ocupa un lugar central en la vida cotidiana, siendo en la cancha donde encuentra la motivación, disciplina y una forma clara de proyectar su futuro.

“Me gusta estudiar y jugar fútbol, el deporte es parte de lo que más disfruto en la escuela, pero el fútbol es mi deporte favorito y la materia que más me gusta es educación física”, comentó. “De grande, quiero ser futbolista profesional y me gustaría algún día poder jugar en un equipo de primera división en México, por eso les pediría (a los Reyes Magos) unos taquetes para seguir jugando fútbol, de esos que con un elástico la lengua protege las agujetas”, agregó. Desde la portería, posición que defiende con orgullo, ha comenzado a dar pasos firmes en la Academia Pachuca de Mazatlán, donde su constancia en los entrenamientos y los encuentros, lo llevaron a ser reconocido como uno de los porteros menos goleados de su categoría, un logro que refleja trabajo, enfoque y responsabilidad a su corta edad.

Aunque es joven, su pasión por este deporte no tiene límites al igual que sus sueños, pues, aunque su primera meta es debutar con un equipo profesional mexicano, su mirada está puesta en algún día poder jugar en una de las más grandes ligas del balompié a nivel mundial como lo son las europeas. Además de practicar fútbol, Alejandro vive su afición desde la tribuna al ser un seguidor constante del Mazatlán FC, acudiendo al estadio para apoyar al equipo local, donde no duda en alentar, gritar y celebrar cada jugada. Para él, asistir a los partidos es más que un pasatiempo, es una forma de aprender, observar y motivarse al ver en acción a futbolistas que representan lo que algún día aspira a ser. Entre sus ilusiones más cercanas, está el conocer a algunos jugadores del plantel cañonero, en especial a Lucas Merolla y al arquero Daniel Gutiérrez, una de sus principales referencias por la posición que comparte con él. Alejandro sueña con poder saludarlo algún día y si se da la oportunidad, de recibir una playera suya, un recuerdo que para él simboliza inspiración, esfuerzo y el impulso para seguir defendiendo su propio sueño bajo los tres postes. En el ámbito familiar, el fútbol convive con las tradiciones, pues Alejandro disfruta reunirse con sus familiares durante el Día de Reyes, compartir tiempo juntos y vivir esta fecha especial en unión, juntos para partir la rosca y convivir.