$!Con una jornada llena de actividades, arranca la FeliUAS 2026 en Mazatlán

Con una jornada nutrida de presentaciones editoriales, actividades académicas y expresiones artísticas, la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS) 2026 inició este miércoles en distintos puntos de la institución, marcando el arranque de cinco días dedicados a la promoción literaria y el encuentro de ideas. La jornada se puso en marcha con la inauguración oficial de este evento en punto de las 10:00 horas, encabezada por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, donde a su vez, se le rindió homenaje a la trayectoria académica del doctor Rafael Valdez Aguilar, en el Polideportivo de la UAS. Tras la ceremonia inaugural, se abrió paso a un amplio programa de actividades que combinaron reflexión, memoria histórica y propuestas literarias contemporáneas en diferentes áreas del campus universitario.

El Polideportivo universitario se convirtió en el escenario encargado de albergar la actividad editorial, con la presentación de distintos libros como el de Óscar García Osuna, ‘¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos’ y el texto histórico de Juan Avilés Ochoa ‘Diario del distrito de Mocorito (1904-1905)’.

Más tarde, el público se pudo acercar a títulos como ‘Las emociones. En pocas palabras, obra colectiva que propone una mirada accesible a la vida emocional, así como ‘El Gitano’, de Julio Zataráin y ‘Última visita a los humanos’, de Aleyda Rojo, consolidando una oferta diversa en géneros y temáticas. La jornada cerró con una presentación musical a cargo del Grupo de Son Huasteco de la Universidad Veracruzana, que aportó un componente artístico al programa, integrando la música tradicional al ambiente literario, como una forma de abrazar las costumbres y tradiciones de esta universidad invitada para esta edición.

De manera paralela, la FeliUAS extendió sus actividades a otros espacios universitarios como la Biblioteca Central, donde se desarrollaron presentaciones de libros y revistas académicas, abordando temas como la cultura política en Sinaloa, la educación primaria y los estudios de género, fortaleciendo el perfil académico de la feria.

Asimismo, preparatorias y facultades de la universidad se sumaron con conferencias, talleres, encuentros literarios y presentaciones teatrales, acercando a estudiantes a la literatura desde distintas disciplinas. Destacaron actividades como el programa ‘Letras al Mar’, conferencia sobre la creatividad y la literatura local, así como puestas en escena del Teatro Juvenil Universitario.