Con una ocupación hotelera de 86%, Mazatlán se consolida como un destino seguro para el turismo: Alcaldesa

Como un periodo vacacional de enorme éxito, calificó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez a la Semana Santa 2026 en Mazatlán, donde se registró una ocupación hotelera del 86 por ciento y una afluencia de más de 615 mil asistentes, del 2 al 5 de abril en la ciudad, según datos de la Secretaría de Turismo Estatal.

La Presidenta Municipal destacó al puerto como un destino seguro para el turismo tanto nacional como extranjero, que se vio reflejado durante el fin de semana en las playas y otras zonas turísticas del municipio; algo que fue incluso señalado desde Palacio Federal por Presidencia esta mañana.

“Mazatlán se consolida como un destino seguro para el turismo. Esto se debe al trabajo que se hace con responsabilidad, cercanía y orden. Hemos tenido una Semana Santa muy exitosa; estoy convencida que también el trabajo que se hace con la misma visión de los comerciantes, transportistas, con los empresarios, ha sido también clave para tener este éxito”, dijo Palacios Domínguez.

“La ocupación hotelera, sobre todo los días santos, estuvo pues a un lleno total. Según datos de la Secretaría de Turismo del Estado, fue un promedio de 86 por ciento de ocupación hotelera en Mazatlán, de lo cual, también tuvimos la fortuna de que nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, lo mencionara en la mañanera, que Mazatlán es un destino turístico de la preferencia tanto nacional como internacional”.

Palacios Domínguez mencionó que ahora ya están concentrados en recibir al turismo de la Semana de la Moto, así como en las diferentes actividades y conciertos a realizar, destacando la presentación de Pancho Barraza el próximo 10 de abril en la Plaza de la Moto; lugar en que se espera una gran afluencia de motociclistas.

“Ahorita estamos trabajando para lo que sigue, que es la semana de Pascua, que es la Semana de la Moto, donde tendremos grandes eventos. Estamos esperando la llegada de Motoclubs que vienen de diferentes partes del mundo, incluyendo la República Mexicana, de Estados Unidos y Canadá”.

“Y también tenemos eventos artísticos donde habrá presentaciones como la de Pancho Barraza, que va a estar el 10 de abril; además que también se presentan otros grandes grupos musicales, que estoy segura que también va a ser un gran éxito”.

POSITIVOS RESULTADOS EN OPERATIVOS DE RESCATE

Por otro lado, la Alcaldesa Estrella Palacios dio a conocer algunos resultados del operativo de seguridad y rescate que se vivió durante Semana Santa; destacando 54 rescates acuáticos de los salvavidas, 326 atenciones prehospitalarias y 86 acciones emergentes de alumbrado público en la ciudad.

Además, se instalaron 10 módulos de CAPTA en los que se dieron 271 atenciones; mientras que Oficialía Mayor también atendió a la gente con tres módulos, en lo que hubo 74 acciones emergentes. En tanto, el DIF Municipal realizó 16 apercibimientos por trabajo de menores de edad.

Indicó que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal también hubo algunas situaciones de amonestaciones administrativas que se atendieron inmediatamente, mismas que se darán a conocer pronto.