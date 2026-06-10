$!Con una semana de fuerte oleaje se mantiene el mar de fondo en Mazatlán provocando residuos y riesgos en la costa

Tras siete días consecutivos con la presencia de mar de fondo en las costas de Mazatlán, autoridades, pescadores y prestadores de servicios turísticos en Mazatlán se mantienen alerta ante este fenómeno que continúa provocando intenso oleaje, corrientes peligrosas y diversas afectaciones a lo largo del litoral porteño. Aunque hasta el momento no se han reportado daños mayores, la presencia prolongada de este fenómeno ha comenzado a reflejarse en distintos puntos de la zona costera, siendo una de estas la basura que el oleaje ha estado depositando sobre la arena, como ramas, restos de vegetación y otros desechos. En las playas ubicadas a lo largo del Malecón, Playa Norte, Olas Altas y otros sectores turísticos, cuadrillas de limpieza han tenido que redoblar esfuerzos para retirar los residuos que aparecen cada mañana arrastrados por el mar. Esta situación, además de representar una carga adicional a los servicios de limpieza, también afecta la imagen de las playas en una ciudad cuya economía depende en gran medida de la actividad turística.





Por otro lado, el constante oleaje también ha provocado que algunas zonas de playa presenten una reducción temporal en el espacio disponible para visitantes, debido a que la marea alcanza zonas más elevadas de la franja costera, donde incluso, algunos sectores las olas llegan hasta donde normalmente permanecen colocadas sombrillas, mobiliario y equipo utilizados para actividades recreativas. Otra de las afectaciones se concentra en Playa Norte, donde decenas de embarcaciones menores permanecen varadas sobre la arena, por lo que los pescadores han tenido que extremar precauciones para evitar que la fuerza del oleaje golpee las pangas o las arrastre mar adentro. La combinación de marea alta y oleaje constante obliga a reforzar amarres, colocar soportes adicionales y mantener vigilancia permanente sobre las embarcaciones, especialmente durante las horas en que el mar registra mayor intensidad, condiciones que representan un riesgo adicional para el patrimonio y labores cotidianas que los pescadores realizan en la zona. Asimismo, el mar de fondo incrementa el peligro para quienes ingresan al mar, ya que genera corrientes más fuertes y olas con mayor energía, pues, aunque en apariencia las condiciones climáticas puedan parecer favorables, durante la presencia de estos eventos, se eleva el riesgo de incidentes para bañistas y deportistas acuáticos.



