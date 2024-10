$!Con ventas de apenas un 20% se mantienen vendedores de productos turísticos en Mazatlán

”El trabajo estos días ha estado bastante flojo, es una temporada muy mala, no ha habido mucho turismo, sólo llega un poco el fin de semana, pero en lo demás ha sido raquítico. El turista tiene miedo a venir, mucha gente precisamente pregunta cómo está la cosa, como anda todo antes de visitar la ciudad, esto por la incertidumbre de lo que puede pasar”, expresó Juan Carlos, vendedor del puerto.

El turismo se ha visto afectado durante las últimas semanas, y pese a que sí se pueden ver a visitantes en los lugares más emblemáticos de Mazatlán, el número de visitantes no es suficiente para reactivar la economía de los comerciantes del malecón, según confirman algunos vendedores de la Avenida del Mar, quienes explican su situación.

”En porcentaje de ventas estamos muy bajos, yo creo que apenas en un 20 por ciento. Los cruceros sí llegan, pero son para toda la ciudad, no solo para la zona turística, entonces no es mucha generación de dinero, incluso aquí se ve muy poco el torrente de gente americana que viene, nosotros vendemos un poco más para el turismo nacional, y son los que no vienen”.

Otra locatario que también externó su opinión del por qué no han estado llegando las visitantes en el último mes, señalando que las personas tienen miedo de que alguna situación de violencia les pueda tocar a ellas, o simplemente por todo lo que escuchan y leen en redes sociales, algo que afecta demasiado a los negocios turísticos.

”La venta continúa muy baja. Tiene más del mes desde que empezó esto que está pasando en el estado, y pues nos afecta a todos como comerciantes porque no hay turismo, no hay negocio para nosotros y nos vendemos, incluso tenemos semana que la venta se va en cero; a eso hemos llegado”, señaló el comerciante Pablo.

”Está situación yo creo que es más que nada por el desorden que está pasando como tal cerrar la carretera de Culiacán, en la Mazatlán-Durango, porque las cierran y no pasa la gente. Esperemos que la situación mejore, ahorita nos esperanzamos a que la temporada de la Navidad repunte, que es cuando más o menos empieza a llegar turismo”.

En cuanto al turismo en la zona del malecón de Mazatlán, fueron muy pocos los que se pudieron observar la mañana del jueves; sólo unos pocos aparecieron caminando por la Avenida del Mar y Avenida Camarón Sábalo para sacarse la foto en la playa y letras.