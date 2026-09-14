$!Con verbena, música y antojitos invita Estrella Palacios a celebrar en Mazatlán el Grito

Con una verbena popular, antojitos mexicanos, música en vivo y un operativo especial de seguridad, el Ayuntamiento de Mazatlán celebrará la noche del martes 15 de septiembre el tradicional Grito de Independencia, en la explanada de la Plazuela República frente al Palacio Municipal.
La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez invitó a los mazatlecos a participar en la conmemoración y señaló que los asistentes podrán comenzar a llegar desde las 20:30 horas.
“Invito a las y los mazatlecos a que asistan al evento del Grito de Independencia. Tendremos la tradicional verbena popular y, desde las 8:30 de la noche, podrá comenzar a llegar la gente”, comentó.
Palacios Domínguez informó que tanto el acceso como los antojitos mexicanos que serán distribuidos durante la celebración no tendrán costo para los asistentes, además de que también incluirá un bailable y la presentación musical de Armando Ramos, ex integrante de Calibre 50, quien estará encargado de amenizar la fiesta patria.
Además, destacó que el objetivo es que las familias se reúnan para conmemorar el inicio de la Independencia de México en un ambiente festivo y familiar.
“Todo será gratuito, tanto la entrada como los antojitos mexicanos. Tendremos un bailable y la presentación de Armando Ramos, quien fue integrante de Calibre 50”, declaró.
“La invitación es a celebrar nuestras fiestas patrias y nuestra Independencia, somos un país libre y soberano, y queremos que toda la gente disfrute del evento”, añadió.
Palacios Domínguez aseguró que en materia de seguridad, se implementará un plan operativo para resguardar a quienes acudan a la celebración y mantener el orden durante las actividades.
“Tendremos una logística y un plan operativo de seguridad para que toda la gente pueda asistir”, dijo.
Aunque no detalló cuántos agentes participarán ni qué corporaciones integrarán el despliegue, indicó que el Gobierno municipal difundirá mediante sus redes sociales los accesos habilitados para ingresar al evento.
“Vamos a anunciar en redes sociales todos los accesos, para que las familias puedan disfrutar del evento en un ambiente familiar y celebrar el orgullo de ser mexicanos”, señaló.
De esta forma, el Ayuntamiento pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre los puntos de entrada, las disposiciones de seguridad y la logística preparada para la ceremonia del Grito de Independencia.
Otorgan 50 permisos para la verbena
Como parte de las celebraciones del Grito de Independencia, el Oficial Mayor Ángel Fernando Arballo Quintero informó que se han otorgado un total de 50 permisos a comerciantes locales para vender alimentos durante la verbena popular.
Arballo Quintero destacó que los puestos, en su mayoría de vendedores que participan cada año, estarán ubicados entre la Catedral y las instalaciones del DIF Municipal, en el área de las calles Benito Juárez y 21 de Marzo, donde ofrecerán comida mexicana, tacos, hotdogs, tostichatos y otros productos.
“Son 50 permisos para comerciantes locales y casi siempre son los mismos que participan cada año. Los comerciantes comenzarán a instalarse a partir de hoy y permanecerán hasta que termine el evento”, comentó.
“Los permisos son solamente para la venta de alimentos, principalmente comida típica mexicana”, agregó.
El Oficial Mayor señaló que estará prohibido ingresar bebidas alcohólicas a la verbena, mientras que Seguridad Pública Municipal establecerá las demás restricciones de acceso.
Además, informó que Oficialía Mayor recibió un total de 260 solicitudes de ampliación de horario de bares, antros, restaurantes, expendios de cerveza, tiendas de conveniencia y otros comercios, por lo que señaló que los horarios dependerán del giro y del permiso autorizado, donde los antros podrían operar hasta las 3:00 horas y algunos bares y restaurantes hasta la 1:00 de la madrugada.
“La mayoría de los bares y antros solicita ampliaciones de horario con motivo de las fiestas mexicanas. Todos los establecimientos que quieran operar fuera de su horario habitual necesitan solicitar una ampliación”, manifestó.
De esta forma, con la verbena, el espectáculo artístico, la instalación de puestos de comida y el operativo de seguridad, el Ayuntamiento prevé recibir a familias mazatlecas en una celebración gratuita, para la cual pidió atender las restricciones de acceso y la información oficial sobre la logística del evento.