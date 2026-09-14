$!Con verbena, música y antojitos invita Estrella Palacios a celebrar en Mazatlán el Grito

Con una verbena popular, antojitos mexicanos, música en vivo y un operativo especial de seguridad, el Ayuntamiento de Mazatlán celebrará la noche del martes 15 de septiembre el tradicional Grito de Independencia, en la explanada de la Plazuela República frente al Palacio Municipal. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez invitó a los mazatlecos a participar en la conmemoración y señaló que los asistentes podrán comenzar a llegar desde las 20:30 horas. “Invito a las y los mazatlecos a que asistan al evento del Grito de Independencia. Tendremos la tradicional verbena popular y, desde las 8:30 de la noche, podrá comenzar a llegar la gente”, comentó. Palacios Domínguez informó que tanto el acceso como los antojitos mexicanos que serán distribuidos durante la celebración no tendrán costo para los asistentes, además de que también incluirá un bailable y la presentación musical de Armando Ramos, ex integrante de Calibre 50, quien estará encargado de amenizar la fiesta patria.

Además, destacó que el objetivo es que las familias se reúnan para conmemorar el inicio de la Independencia de México en un ambiente festivo y familiar. “Todo será gratuito, tanto la entrada como los antojitos mexicanos. Tendremos un bailable y la presentación de Armando Ramos, quien fue integrante de Calibre 50”, declaró.

“La invitación es a celebrar nuestras fiestas patrias y nuestra Independencia, somos un país libre y soberano, y queremos que toda la gente disfrute del evento”, añadió. Palacios Domínguez aseguró que en materia de seguridad, se implementará un plan operativo para resguardar a quienes acudan a la celebración y mantener el orden durante las actividades. “Tendremos una logística y un plan operativo de seguridad para que toda la gente pueda asistir”, dijo.