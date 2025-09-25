$!Conapesca promete motores y apoyos para pescadores de Playa Norte, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, se comprometió a dotar de motores, apoyos y gestiones para los pescadores del embarcadero de Playa Norte, quienes de la pesca de escama obtienen el sustento diario. En una visita inusual y sorpresiva, el titular de Conapesca, acompañado de su equipo, recorrieron el icónico embarcadero pesquero de Playa Norte.

Ahí escuchó a los hombres de mar que constituyen las dos cooperativas pesqueras con base en esa zona de Mazatlán y les prometió 10 motores en una primera fase. Édgar Moya Acosta, quien preside la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, representando al sector dijo que el pescador tiene muchas necesidades de equipo y apoyos porque su actividad enfrenta retos y cambios en su actividad, especialmente los relacionados con el cambio climático y la aparición de nuevas especies en la bahía y si el Comisionado acudió a escucharles es buena señal.

Salgado Vázquez les expresó su respaldo a las y los compañeros pescadores de Playa Norte, en Mazatlán, y que por ello quiso conocerles de cerca, escuchar sus necesidades para ponerse de acuerdo para fortalecer al sector.