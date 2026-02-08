$!Conato de incendio fue debido a instalaciones viejas: presidente del Mercado Pino Suárez de Mazatlán

“Pues es algo de lo que hemos padecido toda la vida, que son las instalaciones viejas. Y en ese mismo espacio donde se suscitó el conato incendio ayer, pues ya muchas veces es por causa de ese motivo por el cual nosotros gestionamos este proyecto de electrificación”, dijo Vega Niebla.

Indicó que en el pasado los comerciantes han padecido de varios incidentes e incendio por todo el edificio, motivo por el que actualmente están recibiendo una rehabilitación en temas eléctricos, ya que buscan garantizar la seguridad de vendedores y visitantes.

Luego de que este sábado se presentara un nuevo conato de incendio en el área de medidores del Mercado Pino Suárez, el presidente de la Unión de Locatarios, Roberto Vega, explicó que este hecho se derivó a los problemas generados por las viejas instalaciones eléctricas del edificio.

“Sin duda es súper importante. Siempre lo he mencionado, el tema del proyecto de la rehabilitación de la instalación eléctrica en el mercado son por cuestiones de seguridad. Entonces eso tiene mayor relevancia, ya que el hecho de haber gestionado este proyecto es precisamente para evitar este tipo de conatos de incendio”.

Detalló que la obras de electrificación tienen un avance de entre 40 y 50 por ciento hasta el momento. Y aunque aconteció este pequeño siniestro ayer, los trabajos no se han detenido durante la noche, pues justo ahora se encuentran en la etapa de ubicación de registros.

“Los trabajos continúan y de manera seccionada; recordar que se están haciendo las labores para no afectar la operatividad del mercado, pero los trabajos siguen su marcha, no se han detenido. De hecho se ha mencionado que va entre un 40 y 50 por ciento de avance de la obra”, explicó Vega Niebla.

“El tema del cableado todavía no entran; se están haciendo canalizaciones, ubicación de registro, reubicación de algunos otros por modificaciones que se han hecho en el mismo proyecto, pero más que nada ahorita van en ese proceso, en esa etapa”.

EXPECTATIVA INCIERTA PARA EL CARNAVAL

Por otro lado, Roberto Vega mencionó que a días del inicio del Carnaval, las expectativas entre los locatarios del mercado siguen siendo inciertas, pues aunque esperan un gran repunte en sus ventas, no se sabe cuánto turismo sea el que asista a la magna fiesta del puerto.

“Esperemos que repunte la situación durante el Carnaval. Como todos los años, siempre tenemos la expectativa de que vengan muchos visitantes al destino y por ende que nos visiten aquí en el mercado Pino Suárez. Pero vamos a ver cómo se presenta la afluencia en esos días”.