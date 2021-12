Concanaco espera que en segundo trimestre de 2022 ya se tenga un crecimiento económico en México

Aunque se está en proceso de recuperación de las empresas que cerraron y los empleos que se perdieron en la República Mexicana por la pandemia del Covid-19, se espera que para el segundo trimestre de 2022 ya se pueda hablar no solo de una recuperación, sino de un crecimiento de la economía del País, dijo el presidente de la Concanaco Servytur en México, José Héctor Tejada Shaar.

“Lamentablemente a partir de 2020 comenzaron a cerrar negocios y nosotros la Concanaco Servytur, por medio de nuestras cámaras de comercio, afiliamos 700 mil empresas, de estas 700 mil empresas el 5 por ciento cerró o cambió de giro, significa que 35 mil empresas de las 700 mil empresas que tenemos afiliadas en la Concanaco Servytur cerró o cambió de giro”, añadió Tejada Shaar en conferencia de prensa la mañana de este viernes en Mazatlán.

“La apertura de empresas ha venido en estos últimos meses a generar empresa, en estos últimos meses todavía no recuperamos el total de empresas que cerraron, pero sí existió también área de oportunidad para las empresas existentes porque hubo un crecimiento de estas empresas, tanto así que el empleo se recuperó”.

Dio a conocer que el empleo ya se recuperó para fines de septiembre de 2021, cuando se tenía un registro de 21 millones de empleos ante el IMSS y se sigue impulsando la generación de empresas y se está convencidos que las empresas son las generadoras de la economía del País y son las únicas que van a sacar a México adelante.

“Estas son las cifras, esperemos en el segundo trimestre de 2022 ya no estar hablando de una recuperación económica sino comenzar a hablar de un crecimiento económico, esperamos ya habernos recuperado totalmente de la pandemia, pero esto tiene que ir de la mano con la salud, la salud es lo más importante que tenemos y sin salud no podemos ni trabajar”, recalcó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en el País.

También expresó que se debe transmitir un mensaje de esperanza después de estos meses tan complicados que se han vivido por la pandemia, en la que el sector terciario fue uno de los más golpeados y el más golpeado fue el sector turismo.

“Hablan de una cuarta ola y de la nueva variante que tenemos con el coronavirus, entonces sí es cierto, necesitamos privilegiar la salud como lo más importante que tenemos, pero para nosotros en la Concanaco Servytur todos los giros y todos los negocios son esenciales porque todos generan economía y todos generan empleos”, enfatizó el presidente de dicho organismo empresarial.

“Entonces sí al cuidado de la salud, sí al uso de todas las medidas preventivas de la salud para privilegiar ésto, para encontrar ese verdadero equilibrio entre la salud y la economía, pero por ningún motivo ni cierres ni restricciones de horario en nuestro país, nosotros como empresarios no podemos resistir en ninguna parte del País otro cierre o restricciones de horario, entonces nosotros desde la Concanaco Servytur no lo permitiremos”.

Añadió que en este momento y las buenas noticias son que estamos en recuperación, la recuperación ha sido más rápida de la que nosotros mismos esperábamos en el País.

“Quiero decirles que hemos tenido eventos muy importantes en nuestro país, como ustedes saben el tercer trimestre (de 2021) fue muy complicado, tuvimos una tercera ola en donde en el país volvieron a haber cierres, volvieron a haber restricciones de aforo, restricciones de horario”, añadió Tejada Shaar en conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes dirigentes nacionales, estatales y del sur de Sinaloa de la Concanaco Servytur.

“Pero después el País comenzó a pintarse de verde, todo el país comenzó a pintarse de verde cuando venían fechas muy importantes como el Día de Muertos que es muy importante para todo el país y trae una derrama económica muy importante, después comenzaron a reactivarse los eventos en nuestro país como es la Fórmula 1”.

Precisó que según las cifras en la Ciudad de México en 2019 hubo una derrama económica de 4 mil millones de pesos y en el 2021 fue de 14 mil millones de pesos, más de tres veces la derrama económica del 2019, lo que significa que el país tiene muy buenas condiciones para un crecimiento y una recuperación económica mucho más rápido de la que se pensó.

“En segundo lugar que estamos listos para generar esta derrama económica los mismos mexicanos y estamos preparados para recibir a los visitantes, para generar los servicios que se necesite el comercio y quiero darles esta buena noticia también que el sector turismo nosotros pensamos que así como fue el más golpeado por la pandemia es el que más crecimiento va a tener, estamos esperando un crecimiento del 20 por ciento en el sector turismo al lado del sector servicios 12 por ciento, en el sector comercio un 8 por ciento”, continuó.

El crecimiento en el 2021 es muy importante, se tuvo el Festival del Globo en León, Guanajuato, además en el Buen Fin los reportes fueron muy buenos de parte de todas las cámaras de comercio, de los negocios que representan y la magia es que es para todos los empresarios, le pertenece a todos los mexicanos y las empresas y pequeñas empresas que no pueden hacer una promoción importante puede aprovechar esta promoción.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en el País manifestó que ahora vienen las épocas decembrinas cerrando el año, vienen las compras de la Navidad, de las posadas, de Año Nuevo y el 6 de enero donde también se espera una derrama económica de más de 500 mil millones de pesos, se piensa que se va a superar la derrama económica del 2019.¨”La pandemia no ha terminado, la pandemia sigue, entonces nosotros debemos ser muy responsables, no solamente el Gobierno y los empresarios, este es un tema de toda la ciudadanía, la salud es lo más importante que tenemos y eso lo debemos de tener muy claro, entonces es responsabilidad de todos nosotros seguir cuidando todas las medidas sanitarias porque la pandemia no ha terminado”, reiteró el presidente de la Concanaco Servytur en la República Mexicana.

“Independientemente de que estemos vacunados necesitamos seguir con todos los esquemas de vacunación, pero también con los esquemas de prevención, con todas las medidas sanitarias que nuestras autoridades y los expertos nos han dicho que tenemos que hacer, ...hoy tenemos un país sano, hoy nuestro país está casi todo de verde, nada más tenemos unos estados en amarillo, pero casi todo el país está en verde”.

Recalcó que se necesita seguir manteniendo a México así y aunque vienen las fiestas decembrinas y posadas se tiene que seguir cuidando todas las medidas para seguir cuidándose.

El dirigente empresarial a nivel nacional dio a conocer que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a finales de septiembre se recuperó el empleo que se había perdido por la pandemia.

“Las cifras del Seguro Social nos dicen que para fines de septiembre ya teníamos los mismos registros de empleos formales que en febrero del 2020, antes de que comenzara la pandemia y la buena noticia también es que esta tendencia sigue creciendo y se planea terminar el año con 21 millones de empleos registrados en el Seguro Social”, precisó Tejada Shaar.

“¿Y qué significa esto, el registro?, que más mexicanos tienen empleo, que más mexicanos reciben su sueldo y esto le da más oportunidad a las personas de generar consumo, de poder comprar en las tiendas, de poder salir de vacaciones y de generar mayor economía en el país, nosotros desde la Concanaco Servytur, por medio de las cámaras de comercio siempre impulsamos la creación de empresas”.

Se espera una derrama económica de 500 mil millones de pesos en el país por las fiestas decembrinas, dijo, se busca que sea una cifra similar a la del 2019 que fueron 500 mil millones de pesos, expresó,entre otros puntos.