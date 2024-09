“Una parte importante que nos ocupa hoy son las grasas que van al sistema, porque conforme se va llenando el sistema se van formando piedras, entonces, vamos a ir asesorando a la gente de este lugar con volantes, aunque ya empezamos este programa por allá en la colonia Centro, por la zona del Centro Histórico, donde hicimos un programa que traía el Alcalde y esta es la continuación”, explicó González Naranjo.

“Está campaña suma porque no deja de ser algo que no queremos que llegue a la red de drenaje, así que vamos a ir negocio por negocio viendo qué situaciones tienen y por supuesto los vamos a ir asesorando, porque muchas veces los encargados de los negocios no son los que necesariamente se acercan a la junta a hacer los trámites, ellos tienen personal de mantenimiento, personal administrativo, y muchas veces nos encontramos con que no hay esa coordinación, así que qué mejor estar con ellos y explicarles cómo actuar”, dijo.

Sobre si existe gran desconocimiento por parte del sector hotelero de la zona, Jorge Naranjo mencionó que en ocasiones dichos negocios no tienen al personal de mantenimiento bien enterado de la situación, por lo que ellos se suman a las asesorías este día; además, indicó que es necesario tener trampas de grasa para los drenajes.