$!Concierto ‘con causa’ de Christian Nodal en Mazatlán costó más de lo que recaudó

Sin embargo, de acuerdo con información de la propia dependencia municipal, no se logró ni siquiera recaudar lo que costó traer al cantante, además que cuando se les cuestionó sobre las personas que serían beneficiadas por dicho concierto, Cultura dijo desconocer algún tipo de estudio , siendo la responsable de ello directamente la Presidencia de Mazatlán .

En la respuesta a la solicitud de información no se brinda el contrato que se firmó con el cantante para que se presentara en Mazatlán, dado que el Municipio afirmó que no hubo tal convenio entre las dos partes, por lo que realmente no se sabe cuánto cobró el sonorense.



LOS SALDOS

COSTO

$2’781,808 en la realización del concierto de Christian Nodal el 20 de octubre en ‘El Kraken’



RECAUDACIÓN

$2’226,600



PÉRDIDA

$555,000

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Mazatlán (vía solicitud de acceso a la información pública)