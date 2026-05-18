Concluirá UAS actividades escolares en julio: Vicerrector

Ante la inquietud de algunos estudiantes y padres de familia de cuándo concluirá el actual ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Vicerrector de la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, precisó que el total de las actividades terminarán en julio.

Recordó que hace unas semanas fue nota nacional el tema del calendario escolar a nivel federal en los diferentes niveles educativos y la UAS, al ser autónoma, tiene su propio calendario escolar totalmente alineado al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, pero con ciertas particularidades.

“Tenemos 170 mil estudiantes y esos 170 mil estudiantes tenían muchas inquietudes cuando se hablaba hace algunas semanas que el calendario de la SEP iba a cambiar y lo digo así porque había papás, mamás, incluso estudiantes que a través del teléfono, cuando iba a algunos eventos me preguntaban cómo queda la UAS ante posibles cambios en el calendario escolar”, añadió Tostado Ramírez en conferencia de prensa este lunes.

“Sabemos que ya ahorita la SEP mantuvo el calendario de manera como estaba inicialmente, pero sí es importante que se conozca cómo nosotros con los 170 mil estudiantes vamos a transitar el resto de este mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio”.

Precisó que en este mes hasta el viernes 29 se desarrollan las clases de manera cotidiana, las clases escolarizadas de lunes a viernes, las clases semiescolarizadas de fin de semana y las clases virtuales en las 14 carretas que se tienen en esa modalidad.

“Al término de este mes y al inicio de junio, que es el primero de junio, lunes, son dos semanas que el calendario contempla para todos los que somos docentes apliquemos exámenes, aquí les denominamos exámenes ordinarios, comúnmente llamados los exámenes semestrales, por lo tanto, aquellos alumnos que tengan promedios superiores al 8, tal como lo dice el reglamento escolar, son acreedores a exentar esos exámenes, es decir, a no presentarlos, tendrían más periodo vacacional”, continuó.

“Quienes tengan que presentar esos exámenes será durante esa dos semanas que es a partir del primero de junio, posteriormente tenemos una semana los docentes, que es la del 15 al 19, para evaluar y calificar esos exámenes ordinarios y que los alumnos puedan obtener una calificación aprobatoria o reprobatoria de la asignatura que cursaron”.

Dijo que en el caso de quienes obtengan calificación aprobatoria, ese viernes 12 de junio comenzará su periodo vacacional, y para los que todavía tengan un rezago escolar se tienen las semanas que inician el 29 de junio y culminan el 10 de julio para que puedan presentar un examen extraordinario, y ahí finalmente para ellos las clases concluyen y empiezan a gozar de las vacaciones de verano.

“Para integrarse, aquellos que tienen promoción de grado y que no egresan, para integrarse la última semana del mes de agosto a lo que va ser el ciclo escolar 2026-2027, esas son las fechas, este es un calendario escolar que se aprueba en el marco del Consejo Universitario, siempre en la última sesión”, reiteró el Vicerrector.

“Nosotros en el mes de julio, cuando se tenga la última sesión de Consejo estaremos aprobando lo que será el calendario 2026-2027, esa información es obviamente vital para los padres de familia para saber en qué momento sus hijos empiezan ya a ausentarse o a no presentarse diario a las actividades escolares y que sepan que están o haciendo exámenes ordinarios o bien todavía presentando algún trabajo final o también en el caso del mes de junio y julio alguna materia rezagada que no pudieron aprobar durante el periodo ordinario”.