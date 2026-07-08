$!Concluye paro laboral en la UAS, pero trabajadores continuarán bajo protesta

“Hace algunos momentos se decidió en Culiacán, a través de los secretarios generales de ambas regiones, levantar el paro, pero transformarlo en un trabajo bajo protesta”, expresó.

Así lo informó Diana Camargo Saracho, secretaria de Prestaciones Sociales de la Sección Académicos del Suntuas de la zona sur de la UAS, quien señaló que la decisión fue tomada en Culiacán por los secretarios generales de las diferentes regiones universitarias, tras evaluar los avances alcanzados durante los días de negociación.

Sin embargo, el regreso a las actividades no significa que el conflicto haya quedado resuelto, pues la base trabajadora continuará desempeñando sus funciones bajo protesta, mientras se concretan las gestiones para obtener un recurso extraordinario federal que permita garantizar el cumplimiento de diversos compromisos económicos pendientes.

Después de casi dos semanas de suspensión de actividades derivadas de un conflicto relacionado con el pago de prestaciones y la incertidumbre financiera de la institución, trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa acordaron levantar el paro laboral iniciado el pasado 29 de junio y reanudar labores a partir de este jueves en todo el Estado.

La representante sindical indicó que entre los factores que influyeron en la determinación se encuentra la cobertura de la quincena que se encontraba pendiente para los trabajadores universitarios, así como el compromiso de cubrir una prima adeudada correspondiente al ejercicio 2025.

Asimismo, señaló que existe confianza en que avancen las gestiones para obtener los recursos que permitan hacer frente a obligaciones económicas futuras, particularmente las relacionadas con el próximo año.

“Hasta el momento se cubrió la quincena y se va a cubrir la prima que se adeudaba del 2025 y, en acuerdo con los avances y lo que se vaya a cubrir del 2026, se ha decidido trabajar bajo protesta”, dijo.

Camargo Saracho destacó que otro de los motivos para regresar a las labores es evitar mayores afectaciones a los estudiantes universitarios, especialmente a quienes aún tienen pendientes diversos trámites académicos y administrativos antes del inicio del periodo vacacional de verano.

“De alguna manera queremos ayudar a todos los estudiantes que tienen trámites pendientes antes de salir de vacaciones”, declaró.

Pese a ello, aclaró que las demandas sindicales siguen vigentes y que la principal preocupación continúa siendo la falta de certeza sobre la llegada de recursos extraordinarios por parte de la Federación.

“Todavía estamos en espera del recurso extraordinario de la Federación y por ese motivo es que se va a seguir trabajando bajo protesta”, expresó.

La dirigente explicó que, hasta el momento, dicho recurso continúa en etapa de gestión y no existe una fecha definida para su liberación, por lo que los trabajadores permanecerán atentos al desarrollo de las negociaciones entre las autoridades universitarias y los gobiernos estatal y federal.

La suspensión de actividades inició el pasado 29 de junio, cuando trabajadores académicos y administrativos decidieron emprender acciones de protesta para exigir garantías en el cumplimiento de pagos y prestaciones laborales, ante la incertidumbre financiera que enfrenta la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Durante los días de movilización, integrantes de los sindicatos universitarios realizaron diversas manifestaciones y mantuvieron cerradas algunas áreas administrativas y académicas, insistiendo en la necesidad de una solución de fondo que brinde estabilidad financiera a la institución y certeza laboral a sus trabajadores.

Con el acuerdo alcanzado este miércoles, la UAS retomará sus actividades en todo el Estado a partir de este jueves, permitiendo la atención de trámites pendientes y el cierre de procesos administrativos previos al receso vacacional.

No obstante, el movimiento sindical permanecerá activo bajo la modalidad de trabajo bajo protesta, en espera de que las gestiones ante la Federación concluyan favorablemente y se garantice el cumplimiento de los compromisos económicos pendientes.