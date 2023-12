Se acordó que las pláticas continuarán a las 10:00 horas de este miércoles en la Sala de Cabildo, pues la dirigencia sindical reiteró que la negociación debe partir del 6 por ciento hacia arriba como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo.

Momentos antes el Presidente Municipal expresó, entre otros puntos, que la Comuna ha hecho las cosas financieramente bien y no puede otorgar un incremento salarial mayor porque eso impactaría las finanzas para otros rubros como el seguir equipando a Servicios Públicos, por ello se debe buscar un punto de acuerdo.

Dijo que en el caso de los policías el aumento salarial que se les brindará será del 4.32 por ciento como viene la inflación, no va llegar al 5 por ciento.

Horas antes el Alcalde también dio a conocer que el Ayuntamiento tiene como cerca de 500 trabajadores eventuales que a partir del 1 de enero les va impactar en automático el incremento del 20 por ciento al salario mínimo como lo anunció para todo el país el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos casi 500 trabajadores que les va impactar un incremento del 20 por ciento en automático, son trabajadores eventuales que están en el mínimo y esos que están en el mínimo por ley, no porque yo quiera o porque el Sindicato lo pida, por ley entras con el 20 por ciento”, precisó González Zataráin.

También dio a conocer que el Stasam difirió del 18 al 22 de diciembre la fecha del emplazamiento a huelga, pero no es una amenaza de huelga, sino que tienen que hacer el emplazamiento por sistema ante el Tribunal para decir que van a negociar aspectos como el contrato colectivo o incremento salarial.

“Emplazo a huelga al patrón para poder entrar en negociación, es natural eso, las negociaciones se ha avanzado, ya se avanzó el día de antier con la primer etapa que es contractual, que no tenía por qué meterla porque no le corresponde, no le toca en esta negociación, sin embargo, de atendió para no desestimar, se les dio atención por parte de la Secretaria del Ayuntamiento y los regidores, to estaba en un evento recogiendo las patrullas en Culiacán”, recordó.

Este sábado continuarán las negociaciones en busca de llegar a un acuerdo y con base en ello se determine cuánto del Presupuesto de Egresos para el 2024 se destinarán a ese rubro y de dónde se tomarán esos recursos, se dio a conocer.