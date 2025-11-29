$!Concluyen 85 jóvenes su Servicio Militar y reciben cartilla liberada en la Cuarta Región Naval

MAZATLÁN._ En un ambiente de orgullo y solemnidad, 85 jóvenes pertenecientes al Servicio Militar Nacional concluyeron su periodo de adiestramiento y capacitación, formalizando la liberación de su cartilla durante una ceremonia este sábado en la Cuarta Región Naval. El vicealmirante e inspector del sector naval, Sergio Reyes Rodríguez, se encargó de presidir el acto, encabezando los honores de ordenanza ante la presencia de familiares y autoridades, en una ceremonia de carácter formativo que reforzó la importancia que la institución otorga a los valores cívicos y al fortalecimiento del compromiso ciudadano.

Por su parte, el jefe de la sección de personal, Édgar Erick González Torres, compartió un mensaje en el cual reconoció la dedicación mostrada por los conscriptos durante su preparación, quienes a través de su documento de liberación reciben un símbolo de responsabilidad y madurez. “Hoy es un día lleno de orgullo, en el que estos jóvenes culminan una etapa de formación intensa y trascendental, a quienes les extiendo la más sincera felicitación por haber cumplido con este deber cívico”, comentó González Torres. “Lo que se llevan de aquí es mucho más que un documento, son los cimientos de un mejor futuro personal y social”.

En ese sentido, González Torres exhortó a los jóvenes a ser líderes de sus entornos, mantener el orden y la puntualidad en cada ámbito de su vida y a conducirse con integridad por el beneficio de la sociedad mazatleca y del País. “El Servicio Militar les ha enseñado a ser ciudadanos íntegros; ahora tienen una responsabilidad plena con nuestra patria. Lleven la disciplina, el orden y la puntualidad adquiridos aquí a sus estudios, a sus trabajos y a cada uno de sus proyectos de vida”, declaró. “Sean líderes en sus comunidades, no por la fuerza, sino por la voluntad. La valentía no solo se demuestra en el desafío físico, sino también es tomar decisiones éticas y defender los valores incluso cuando nadie los mira”.

El joven Brian Alonso Ibarra Beltrán expresó a nombre de sus compañeros que el compañerismo es la fuerza que sostiene a todo cuerpo militar, destacando que el deber y la disciplina adquiridos en este proceso acompañarán a los jóvenes más allá de la ceremonia, con acciones diarias de honestidad y responsabilidad.