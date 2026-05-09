$!Concluyen adiestramiento marineros del Servicio Militar Nacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que este sábado se llevó a cabo la “Ceremonia de Culminación de los Marineros del SMN Clase 2007 y Remisos” pertenecientes al primer grupo de adiestramiento del 2026; quienes cumplieron con su adiestramiento y deberes como ciudadanos mexicanos.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de este Mando Naval y fue presidida por el Vicealmirante Edy Alberto Melendez Cedillo, Jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Naval, quien estuvo acompañado por capitanes y oficiales, así como de personal naval; quienes realizaron su Servicio Militar Nacional, 50 marineros de Infantería de Marina, 16 remisos y una mujer voluntaria.