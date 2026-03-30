Condecoran a Bomberos de Mazatlán y a José Rodolfo Olivo Rojas con la medalla ‘Jornadas Heroicas 2026’ de Mazatlán

Con el objetivo de reconocer el compromiso, la entrega y el valor de proteger a la ciudadanía de Mazatlán, el Gobierno Municipal otorgó este lunes la medalla “Jornadas Heroicas 2026” al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán y al ciudadano José Rodolfo Olivo Rojas.

La distinción a los galardonados fue aprobada por unanimidad en sesión de Cabildo.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la Regidora Wendy Barajas Cortés, coordinadora de la Comisión de Acción Social y Cultura, fueron las encargadas de entregar el reconocimiento a los galardonados.

“Hoy Mazatlán se reúne para reconocer el valor, pero también para agradecer a quienes en el momento más difícil actúan y dan un paso al frente; a quienes entienden que la vida de los demás es un compromiso que no admite duda. Esta medalla representa el más alto reconocimiento que este Ayuntamiento otorga a quienes demostrando con hechos, un profundo sentido de responsabilidad, valentía y amor por su comunidad”, dijo Barajas Cortés.

En representación del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, el Comandante Saúl Robles recibió el galardón en manos de la Presidenta Municipal ante el aplauso de los elementos y miembros del Patronato que acudieron a la ceremonia en Palacio Municipal.

El joven José Rodolfo Olivo Rojas, de 21 años, fue condecorado como ciudadano destacado gracias a su audaz participación y rescate de tres personas en un incendio sucedido en la Colonia Independencia, motivo por el que se ganó el reconocimiento local.

Estrella Palacios Domínguez destacó la gran labor que han tenido estos homenajeados no solamente durante el año pasado, sino en sus acciones permanentes, pues gracias a su compromiso y dedicación por servir, muchas vidas se han salvado.

”El Ayuntamiento de Mazatlán cumple hoy con la responsabilidad histórica de premiar la virtud cívica del heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán. Hoy Bomberos atiende incendios, rescates vehiculares, emergencias prehospitalarias, materiales peligrosos y rescates especializados, con bomberos profesionales y voluntarios; personas que eligieron libremente ponerse en riesgo por los demás; que entran cuando todos los demás salen y que corren hacia el peligro cuando el instinto humano dice lo contrario. Sin duda es algo que no tiene premio”, dijo Palacios Domínguez.

“El joven José Rodolfo Olivo Rojas, un día en la Colonia Independencia, el fuego hizo presa a una casa en la que adentro había dos adultos mayores y una persona con discapacidad; tres personas que no podían salvarse solas y José Rodolfo no lo pensó dos veces. No era bombero, no tenía entrenamiento especial, no tenía equipo, pero tenía lo que tienen los verdaderos héroes, la convicción de que la vida humana vale más que el miedo propio”, siguió.

Al finalizar la ceremonia de las “Jornadas Heroicas”, los galardonados posaron en una foto del recuerdo con la Alcaldesa Estrella Palacios y el cuerpo de regidores de Cabildo, quienes los felicitaron nuevamente por su labor social y altruismo con la ciudadanía.