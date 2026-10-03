Condena Alcaldesa ataque contra policías en Mazatlán; agentes se encuentran estables

MAZATLÁN._ La agresión armada registrada la mañana de este sábado contra elementos de la Policía Municipal de Mazatlán en la carretera que conduce al aeropuerto, en la que dos agentes resultaron lesionados, fue condenada por Estrella Palacios Domínguez.

La Alcaldesa señaló que ambos agentes se encuentran estables y reciben atención médica, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo en la zona para localizar a los presuntos responsables.

“Condenamos los hechos ocurridos contra estos dos policías que estaban en cumplimiento de su deber, los policías mazatlecos que se dedican a cuidar y salvaguardar la tranquilidad de las y los mazatlecos”, comentó.

Palacios Domínguez destacó que, tras conocerse la agresión, se activaron los protocolos de atención inmediata y se desplegó a la Fuerza de Reacción Interinstitucional en la zona.

“Están recibiendo atención médica los dos policías municipales, nos reportan que se encuentran estables, afortunadamente, y en estos momentos se está llevando a cabo un operativo para dar con los presuntos responsables”, declaró.

La agresión ocurrió durante la mañana de este sábado 3 de octubre sobre la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, a la altura de la localidad de El Castillo.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, tras el ataque se desplegó inmediatamente el Grupo Interinstitucional y se informó que la situación se encontraba bajo control, mientras las operaciones del aeropuerto continuaban con normalidad.

Después de la agresión se registró una persecución y un vehículo sedán, presuntamente utilizado por los atacantes, fue localizado abandonado entre la maleza a un costado de la carretera, con impactos de bala.

Los agresores habrían continuado su huida a pie por una zona enmontada cercana al Fraccionamiento Santa Fe.

Sobre las circunstancias del ataque, Palacios Domínguez evitó calificar inicialmente el hecho como una emboscada y señaló que será la investigación la que permita determinar cómo ocurrió.

“Ellos estaban en cumplimiento de su deber, estaban patrullando por la zona y cuando tuvieron ese enfrentamiento, lamentablemente resultaron dos personas heridas de la Policía Municipal”, dijo.

Palacios Domínguez aseguró que, de acuerdo con el reporte disponible, las lesiones de los agentes no representan un riesgo mayor para su vida.

“Afortunadamente están estables, no hay mayor riesgo de su salud. Entonces vamos a estar muy pendientes de que lo que necesiten lo puedan obtener y con sus familias también”, mencionó.

Los dos policías lesionados llegaron inicialmente a la estación de Bomberos Veteranos a bordo de la misma patrulla que recibió impactos de arma de fuego donde fueron auxiliados por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital en otra unidad de la Policía Municipal, mientras eran atendidos durante el trayecto por socorristas de Bomberos Veteranos.

En lo que respecta al hecho, la Alcaldesa agregó que el Secretario de Seguridad Pública Municipal se encuentra al frente de las acciones operativas desplegadas tras la agresión.

“Toda nuestra solidaridad con las familias de los dos policías heridos, no están solos, estamos pendientes de la salud”, manifestó.



Refuerzan vigilancia tras agresión

Palacios Domínguez también destacó que, como consecuencia del ataque, se reforzó la presencia de corporaciones municipales, estatales y federales en la zona.

“Ahorita estamos conjuntamente haciendo el reforzamiento de la zona con todas las fuerzas, tanto municipales, estatales y federales”, señaló.

La Alcaldesa sostuvo que el Gobierno de Mazatlán no minimizará hechos de esta naturaleza y afirmó que la situación de seguridad requiere coordinación permanente entre las autoridades.

“No vamos a minimizar ningún hecho delictivo. Estamos enfrentando una situación que requiere toda nuestra atención y coordinación y precisamente por eso hay un reforzamiento de seguridad y una presencia importante de fuerzas de los tres niveles de gobierno”, expresó.

Finalmente, Palacios Domínguez hizo referencia también al despliegue de alrededor de 9 mil elementos de distintas corporaciones que se mantiene en Sinaloa como parte de la estrategia de seguridad.

“Cada hecho nos ocupa y se atiende. Nuestra responsabilidad es trabajar todos los días para recuperar la tranquilidad para todas las mazatlecas y los mazatlecos”, puntualizó.