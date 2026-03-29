$!Condena Canacintra muerte de empresario privado de la libertad en Mazatlán

“Nos unimos con respeto al dolor de su familia, colaboradores y seres queridos, particularmente a quienes forman parte de Frutería Alicia, expresando nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento”, señaló un comunicado.

MAZATLÁN._ Tras darse a conocer la privación de la libertad y el hallazgo sin vida del empresario Rafael Tirado Lizárraga, fundador de Fruterías Alicia, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Mazatlán, expresó su consternación ante este suceso.

Además, el organismo urgió a la autoridades a reforzar las estrategias de seguridad para garantizar un entorno de paz para los ciudadanos y el sector productivo.

“Este hecho, que lastima profundamente a nuestra comunidad, nos obliga como sector productivo a alzar la voz de manera responsable y respetuosa. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para reforzar de manera efectiva las estrategias de seguridad, garantizando las condiciones que permitan a los ciudadanos y a los sectores productivos desarrollar sus actividades en un entorno de paz, legalidad y certidumbre”, puntualizó.

“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”.

Canacintra Mazatlán agregó que se encuentra en disposición de colaborar institucionalmente en la construcción de soluciones que fortalezcan el estado de derecho y prevengan que hechos tan lamentables como este se repitan.



Fruterías Alicia lamenta el deceso de su fundador

Por su parte, Fruterías Alicia emitió una esquela a través de redes sociales en la que lamentó el deceso de Tirado Lizárraga, empresario fundador del negocio.

“En Fruterías Alicia estamos de luto, hemos perdido a nuestro fundador. Gran padre, hermano, esposo, abuelo, amigo, guía, hombre trabajador, honesto, generoso y empático y de palabra”, expresó.

“Quienes tuvimos el honor de conocerlo, sabemos que fue un gran hombre que dejó huella. Lo extrañaremos siempre, estará presente en el corazón de todos nosotros”.