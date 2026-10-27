Condena Estrella Palacios violencia e intimidación tras hallazgo de cabeza humana en Palacio Municipal

Asegurando que su administración no aceptará ni normalizará expresiones de violencia o intimidación, independientemente de a quién estén dirigidas, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, condenó el hallazgo de una cabeza humana y un mensaje en las instalaciones del Palacio Municipal, la mañana de este martes 27 de octubre.

En declaraciones posteriores a los hechos registrados, Palacios Domínguez hizo énfasis en que ninguna expresión de violencia o intimidación debe aceptarse ni normalizarse, independientemente de la persona a quien esté dirigida.

La Alcaldesa informó que la Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo de las investigaciones y aseguró que el Gobierno Municipal colaborará para esclarecer lo ocurrido, por lo que, sin profundizar en el contenido de la cartulina localizada junto a los restos humanos, Palacios Domínguez manifestó su rechazo a lo sucedido y señaló que mantendrá sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento.

“Bueno, lamentamos y condenamos los hechos. Por respeto a las investigaciones, no voy a profundizar en el contenido del mensaje, pero sí quiero dejar muy claro y contundentemente que condenamos estos hechos, los reprobamos, y que cualquier expresión de violencia o intimidación, independientemente a cualquier persona o por alguna circunstancia, pues no importa a quién esté dirigida, no la vamos a aceptar y no la vamos a normalizar”, comentó.

Sobre las investigaciones, señaló que el Gobierno Municipal limitará sus pronunciamientos a la información proporcionada a la Fiscalía y a lo expuesto previamente por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de no interferir en el proceso.

“Primero quisiera comentarles y recalcarles que, de acuerdo con el comunicado que ya les hicimos llegar esta mañana, la Fiscalía del Estado está llevando a cabo las investigaciones sobre los hechos de esta mañana ocurridos en los portales del Palacio Municipal”, declaró.

“El Gobierno Municipal no se pronunciará sobre cualquier otro aspecto más allá del parte entregado a la Fiscalía y resumido en las declaraciones que dio el Secretario de Seguridad esta mañana, a fin de no entorpecer las investigaciones”, agregó.

Al ser cuestionada sobre una posible amenaza directa contra su familia, la Alcaldesa no confirmó esa versión, donde en su respuesta, reiteró que corresponde a la Fiscalía establecer el origen y las circunstancias de lo ocurrido.

“Bueno, corresponde, como les decía anteriormente, a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, hacer las investigaciones pertinentes para dar con el origen y las circunstancias de las mismas”, dijo.

“Decirles a las y los mazatlecos que confío que las autoridades correspondientes van a estar haciendo su trabajo, van a estar haciendo estas investigaciones, y mi responsabilidad como presidenta es continuar trabajando por la tranquilidad de nuestro municipio”, añadió.

En lo que respecta con su seguridad personal y la continuidad de sus actividades, Palacios Domínguez sostuvo que seguirá al frente de sus funciones, aunque no precisó si se modificarán las medidas de protección que la rodean.

“Tengo la responsabilidad con la ciudadanía y la voy a seguir desempeñando con firmeza, con prudencia y con apego a la ley. Para mí es muy importante decirles a las y los mazatlecos que seguimos en este trabajo que es permanente, que es de todos los días en las mesas de construcción de paz”, manifestó.

La Presidenta Municipal señaló que su administración mantendrá la colaboración con las autoridades investigadoras, al tiempo que continuará con las tareas preventivas que corresponden a la corporación municipal.

“Será justamente la Fiscalía quienes determinen el origen y las circunstancias de estos hechos. Mi compromiso es colaborar plenamente con ellos y seguir responsabilizándome de todo lo que concierne a la prevención de la seguridad, que es lo que le corresponde a la Policía Municipal y la proximidad social”, mencionó.

En ese sentido, explicó que la Policía Municipal tiene funciones de primera respuesta y proximidad ciudadana, y que su presencia en las calles se complementa con los patrullajes de las corporaciones estatales y federales.

Asimismo, indicó que las acciones se revisan diariamente en las mesas de seguridad, donde se analizan las áreas de mayor incidencia para orientar los recorridos preventivos y la coordinación entre las instituciones.

“Lo que sí debemos señalar es que, cumpliendo con nuestra misión por la seguridad en Mazatlán, la Policía Municipal está, por mandato de ley, entregada a las acciones de primera respuesta y proximidad ciudadana, en conjunto con la presencia constante de elementos de los tres niveles de gobierno que realizan patrullajes preventivos de acuerdo con lo que vemos todos los días en la mesa de seguridad”, expresó.

Palacios Domínguez también rechazó que el Ayuntamiento esté minimizando u ocultando lo ocurrido, asegurando que, además de las investigaciones, se buscará fortalecer la seguridad con respaldo del Gobierno del Estado y de la Federación.

“Por supuesto que no minimizamos el hecho, no lo ocultamos, estamos dando aquí la cara a las y los mazatlecos. Es un hecho, como ya mencioné, condenable, lamentable y que se están tomando cartas en el asunto, que se está investigando a través de la Fiscalía”, declaró.

La Alcaldesa agregó que el refuerzo de las acciones debe contribuir a evitar que se repitan hechos de esta naturaleza y a que se identifique a las personas responsables.

En ese sentido, anunció que como parte del seguimiento a la labor municipal, instruirá al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario del Ayuntamiento, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, para reunirse periódicamente con los medios de comunicación y presentar información sobre las acciones que corresponden a sus competencias.

“Y para darle seguimiento al avance de estos datos, si están de acuerdo, le daré la instrucción al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario del Ayuntamiento para reunirse con ustedes de manera periódica, a fin de presentarles los datos que son de nuestra competencia”, señaló.

Palacios Domínguez sostuvo que recuperar la confianza de los habitantes requiere presencia de las autoridades en las calles, coordinación entre corporaciones y capacidad de respuesta.

“Mi instrucción ha sido muy clara desde el primer día. No vamos a administrar la estadística. Vamos a salir a la calle a recuperar la confianza de los mazatlecos y eso estamos haciendo con presencia, con coordinación y con reacción inmediata”, puntualizó.