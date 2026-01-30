$!Condena Observatorio Ciudadano de Mazatlán amenazas e intimidaciones contra periodista

“Desde el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. condenamos enérgicamente las amenazas y actos de intimidación que ha recibido nuestra compañera y colaboradora, la periodista Sheila Arias, dirigidos contra su integridad personal como consecuencia directa de su labor periodística en los últimos días”, indicó.

El organismo señaló que ese tipo de agresiones constituyen una grave vulnerabilidad a la libertad de expresión y a la libertad periodística, derechos fundamentales e indispensables para la vida democrática, el fortalecimiento del Estado de derecho y el ejercicio ciudadano de la rendición de cuentas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales firmado por su director, Gustavo Rojo Navarro, el OCM manifestó enérgicamente su reprobación ante estos actos de los que ha sido víctima Sheila Arias vinculados con el ejercicio de su labor periodística en fechas recientes.

Las amenazas y actos de intimidación dirigidos contra la periodista Sheila Arias encendieron alertas en el ámbito de la defensa contra los derechos humanos y la libertad de expresión, por lo que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. fijó una postura pública de condena y respaldo a la comunicadora.

“Estas acciones constituyen una grave amenaza a la libertad de expresión y a la libertad periodística, derechos fundamentales indispensables para la vida democrática y el ejercicio ciudadano de la rendición de cuentas. La labor periodística no puede ni debe ser criminalizada, silenciada ni condicionada mediante el miedo”.

El OCM destacó el trabajo profesional, ético y riguroso que ha desarrollado Sheila Arias, a quien reconoció como una colaboradora fundamental dentro de esta asociación, resaltando su aportación constante en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana del ejercicio del poder.

“Respaldamos plenamente el trabajo profesional y riguroso de nuestra compañera, quien ha sido un pilar importante para esta asociación en la defensa de los derechos humanos, la transparencia, el acceso a la información y la vigilancia ciudadana del poder”, compartió.

“En un contexto social marcado por la violencia y la vulnerabilidad de quienes ejercen el derecho a informar, no podemos normalizar ni tolerar ningún tipo de amenaza, agresión o intimidación contra periodistas ni contra ninguna persona que ejerza sus derechos fundamentales. Atacar a una periodista es atentar contra el derecho de la sociedad a estar informada”.

El organismo señaló que estos ataques no solo ponen en riesgo la integridad personal de quienes informan, sino que además representa un atentado directo contra el derecho de la sociedad de estar informada de manera libre y veraz.

En su posicionamiento, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán hizo un llamado a las autoridades competentes para que se garantice la protección de las y los periodistas, así como las condiciones necesarias para el ejercer pleno y seguro de la labor informativa, reiterando la importancia de salvaguardar las libertades fundamentales.

Finalmente, la asociación expresó su total y solidario respaldo a la periodista Sheila Arias y a su trabajo, al tiempo que reiteró su compromiso permanente con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del ejercicio libre del periodismo, tanto en Mazatlán como en el resto del país.



CONTEXTO

La periodista Sheila Arias recibió una amenaza directa y mensaje intimidatorio tras publicar sobre un proyecto inmobiliario y turístico que se contempla construir en Playa Cerritos, al norte de Mazatlán.

Por tal motivo, Arias presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.