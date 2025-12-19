Condena PAN decisión de eliminar en Sinaloa la CEAIP

La dirigencia estatal del PAN manifestó su rechazo a la decisión del Congreso de Sinaloa para eliminar la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en la sesión del jueves, la cual califican como un retroceso a la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades.

Wendy Barajas Cortés aclaró que los votos de Acción Nacional fueron en contra y que este tipo de normas tomadas por la mayoría de Morena los convierte ahora en juez y parte para decidir sobre qué pueden y qué no saber los ciudadanos de aquí en adelante.

“Nuestra postura ha sido muy clara. En Acción Nacional condenamos enérgicamente que por mayoría morenista el día de ayer se aprobó esta iniciativa que impulsó el Gobierno del Estado para desaparecer la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y transferir sus funciones a instancias de control interno entre el propio Gobierno. Es decir, ahora van a ser, ellos se autonombraron juez y parte”, expresó.

“Comentarte que nuestros diputados del PAN votaron en contra, porque nosotros no vamos a ser cómplices de estas atrocidades; que sin duda alguna, representan un retroceso que debilita el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, pues pone en riesgo los derechos de todos los sinaloenses, que tenemos todo el derecho de saber en qué se gastan nuestros recursos, nuestros impuestos”.

Señaló que la gente de Morena está quitando a las personas la libertad de pedir información y al mismo tiempo exigir respuestas claras a las autoridades, algo a lo que los panistas se oponen enérgicamente, ya que uno de sus Gobiernos fue el impulsor de esta Comisión de acceso a la información.

“Definitivamente eliminar la CEIAP, repito, convierte al Gobierno en juez y parte, significa que ahora le están cerrando la oportunidad a las personas de pedir información, a los periodistas, a los académicos, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos en general, ya que esto era una forma de tener acceso, de exigirle cuentas a los funcionarios por medio de esta información tan importante”.

“Desde acá levantamos la voz y votamos en contra porque nosotros tenemos autoridad moral para hacerlo. Entonces, me gustaría recordarle a la gente, que precisamente en un Gobierno emanado del PAN fue que se impulsó por primera vez en nuestro país la ley de acceso a la información pública”.

Añadió que la desaparición de instituciones, ha sido un sello “antidemocrático” de los Gobiernos de Morena contra el que la oposición y la ciudadanía deben combatir únicamente en las urnas, señalando el 2027 como escenario perfecto para quitarle esa mayoría parlamentaria al partido guinda.

“Por supuesto que sí (es antidemocrático), es otra libertad, otro derecho que nos está quitando Morena. No podemos esperar nada bueno de estos gobiernos morenistas, pero sí decirle a la gente que todo esto se puede revertir en el 2027 si logramos quitarle la mayoría calificada a los congresos de Morena”.

“En Acción Nacional seguiremos defendiendo la transparencia, la legalidad y el derecho que tiene la gente a saber en qué se gastan los recursos públicos”.