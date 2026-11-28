El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán condenó el ataque armado contra su militante José Luis Gómez Flores, quien resultó herido dentro de un gimnasio en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, y exigió a las autoridades una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
La agresión se registró alrededor de las 21:00 horas en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Santa Cecilia, donde Gómez Flores, de aproximadamente 30 años, se encontraba en la planta alta del gimnasio cuando los agresores ingresaron y le dispararon en al menos tres ocasiones y tras el ataque, huyeron del lugar sin ser detenidos.
Fueron Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes atendieron a Gómez Flores, el cual presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, con orificios de entrada y salida, por lo que los socorristas le colocaron un vendaje y, una vez que lo estabilizaron, lo trasladaron a un hospital.
En un comunicado firmado por Maribel Chollet Morán y José Trinidad Tirado Olvera, presidenta y secretario general del Comité Directivo Municipal, respectivamente, el PRI expresó su solidaridad con Gómez Flores y su familia y deseó la pronta recuperación del militante.
“Expresamos nuestro absoluto rechazo a este acto de violencia y exigimos a las autoridades correspondientes que actúen de manera inmediata, realicen una investigación exhaustiva y esclarezcan los hechos, identifiquen a los responsables y garanticen que se haga justicia”, expresó.
La dirigencia priista también pidió a los gobiernos municipal, estatal y federal que fortalezcan las acciones de seguridad en Mazatlán por lo que el partido sostuvo que las autoridades deben ofrecer garantías para que la población pueda salir a trabajar o estudiar y regresar a casa con seguridad.
“La seguridad de las y los mazatlecos debe garantizarse por encima de cualquier afiliación política, ideología o condición social”, compartieron.
En el pronunciamiento, el comité se refirió a las familias que han perdido a seres queridos por la violencia en Mazatlán y Sinaloa, en particular a las niñas y los niños que enfrentan la ausencia de su madre o su padre.
Además, la dirigencia priista afirmó que mantendrá su exigencia de justicia para quienes han sido víctimas de estos hechos.
“No podemos permitir que estas tragedias se conviertan en cifras, que el dolor de las familias pase desapercibido o que la violencia que golpea a Sinaloa y a Mazatlán termine por normalizarse”, puntualiza el comunicado.