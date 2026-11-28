El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán condenó el ataque armado contra su militante José Luis Gómez Flores, quien resultó herido dentro de un gimnasio en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, y exigió a las autoridades una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

La agresión se registró alrededor de las 21:00 horas en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Santa Cecilia, donde Gómez Flores, de aproximadamente 30 años, se encontraba en la planta alta del gimnasio cuando los agresores ingresaron y le dispararon en al menos tres ocasiones y tras el ataque, huyeron del lugar sin ser detenidos.

Fueron Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes atendieron a Gómez Flores, el cual presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, con orificios de entrada y salida, por lo que los socorristas le colocaron un vendaje y, una vez que lo estabilizaron, lo trasladaron a un hospital.

En un comunicado firmado por Maribel Chollet Morán y José Trinidad Tirado Olvera, presidenta y secretario general del Comité Directivo Municipal, respectivamente, el PRI expresó su solidaridad con Gómez Flores y su familia y deseó la pronta recuperación del militante.