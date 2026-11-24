Los hechos de violencia que se han registrado en Mazatlán y el resto de Sinaloa representan un desafío adicional para los cuerpos de emergencia, cuyos elementos deben garantizar su propia seguridad antes de intervenir en incendios o situaciones relacionadas con delitos de alto impacto, así como la presencia de artefactos explosivos.

Así lo dio a conocer Saúl Robles Chávez, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán, quien explicó que, ante este tipo de acontecimientos, la corporación se encuentra obligada a respetar los protocolos establecidos por las autoridades de seguridad, aun cuando la población solicite atención inmediata.

Robles Chávez Precisó que los bomberos deben esperar la autorización de las instancias correspondientes antes de ingresar a una zona donde se haya registrado algún hecho violento, debido al riesgo que podría representar para la integridad física de los elementos.

“Nosotros en todo momento debemos de ser apegados al protocolo que ya existe en la ciudad. Nosotros no podemos atender ningún incendio en un delito de alto impacto si todavía no tenemos la autorización de C4, si no tenemos la autorización del secretario de Seguridad Pública o el Ejército”, comentó.

“La capacidad para extinguir un incendio sigue siendo la misma, pero aquí la capacidad de responder a esas emergencias es lo más importante. Tenemos que seguir los protocolos que ya están establecidos y eso nos va a ayudar a mantenernos a salvo”, agregó.

El comandante señaló que, aunque la corporación cuenta con la preparación y el equipamiento necesario para combatir incendios, las condiciones en las que se desarrollan determinados acontecimientos pueden obligar a retrasar la intervención.

Asimismo, en el caso de emergencias relacionadas con la presencia o detonación de artefactos explosivos, indicó que corresponde a las autoridades federales especializadas garantizar que el lugar sea seguro antes de permitir el ingreso de los cuerpos de auxilio.

El oficial de bomberos reconoció que esta situación suele generar inconformidad entre la población, pues en momentos de incertidumbre o pánico los ciudadanos esperan que los bomberos acudan inmediatamente a brindar apoyo.

Sin embargo, enfatizó que, independientemente de la cantidad de llamadas de auxilio que se reciban, los elementos deben apegarse a los procedimientos establecidos para evitar poner en riesgo sus vidas.

“Ellos quieren que atendamos al instante, pero tenemos que ponernos también nosotros a salvo, porque si a nosotros nos pasa algo, entonces ¿quién nos va a atender?”, declaró.

“Tenemos que, como ciudadanía, entender que también nosotros tenemos que estar seguros para poderles dar esa seguridad a ellos”, añadió.

En este sentido, el comandante hizo un llamado a la ciudadanía a comprender que los tiempos de respuesta en este tipo de acontecimientos no necesariamente dependen de la capacidad operativa o disposición de los bomberos, sino de las condiciones de seguridad existentes.

Por lo que agregó que, una vez que las autoridades determinan que no existen riesgos para los elementos, la corporación puede intervenir y realizar las labores de atención correspondientes.

Finalmente, Robles Chávez reiteró que garantizar la seguridad de los cuerpos de emergencia es indispensable para que estos puedan cumplir con su responsabilidad de proteger y auxiliar a la población.