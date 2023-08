Las condiciones actuales del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” de Mazatlán espantaron al Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, quien apoyará para mejorar el inmueble y se estudia si podría construirse uno nuevo, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

”En la visita obviamente se asustó el Secretario porque es una cosa que está fea, muy feo, es un hospital que tiene muchos daños y que lo que requiere es demolerlo, pero eso es lo que se está haciendo, el estudio de qué va ser en el futuro”, añadió.

”Ahorita es arreglar y echar a andar los quirófanos, con todo eso que me está pidiendo el Secretario, con todo eso que él está viendo buscar el nuevo esquema de cómo se trabajaría con el hospital, ...sí hay la pretensión de si no construir uno nuevo sí buscar un nuevo esquema para el hospital, sí se tiene que construir algo, cuándo, no sé, hay que ver los recursos, el Secretario nos va decir qué hacer”.

Agregó que el doctor González Galindo está muy metido con este tema, ya lo está viendo con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

”Ojo, pudimos haber pasado de noche como ha pasado en los últimos años, patear el balón para adelante, que no es nuestra intención zapatear el balón para adelante, yo sé de qué forma podíamos haber pateado el balón y sale el año y sale el otro año y ahí sigue el hospital, lo parapetamos, pero no estamos buscando eso”, continuó.

El Presidente Municipal expresó que dicho hospital se descuidó pero a lo largo de décadas, el quirófano estaba horrible y obviamente se tardó la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios en cerrarlo.

”Entonces se está buscando enfrentar esos problemas, hay tantos problemas, el tema del relleno sanitario es uno de ellos, se pudo haber pateado el balón, se puede todavía, no es la intención hacerlo, no es nuestro propósito”, subrayó, entre otros puntos.

Precisó que el 21 de este mes se dará el fallo de la licitación para rehabilitar los quirófanos del Hospital Municipal, al día siguiente se firma el contrato y se iniciarán los trabajos en esa misma semana con los recursos de 7 millones de pesos aprobados por el Cabildo.

”Entre equipamiento y obra son cerca de 7 millones de pesos para poderlo funcional y eso funcional no vamos a decir que ya cumplimos sino que vamos a buscar lo otro, lo que estamos buscando con el Secretario de Salud, los dos quirófanos, Maternidad y otras zonas que agregamos ahí, Esterilización, equipamiento, incluso le agregamos ahí algo de mejoras de consultorios”, recalcó el Alcalde.

”Ellos (la Secretaría de Salud estatal) nos van a apoyar con algunas cosas, ya me dijo el Secretario, quizá con equipo, quizá con algunas otras cosas, no me especificaron con qué nos ayudan, independientemente del proyecto grande que se tiene que hacer, porque imaginemos que se decida que a partir del próximo año se haga un hospital nuevo, es suponer que se pueda hacer, tendrías que esperar muchos meses en poder construir ese hospital, no se construye de la noche a la mañana, tienes que tener cómo atender, tienes que tener en buenas condiciones el hospital mientras construyes algo nuevo”.

De construirse un nuevo hospital se tendrían que buscar esquemas, no se ha hablado de un presupuesto de lo que costaría esa obra porque está en estudios y en función de ello se derivará cuántas camas y demás tendría ese inmueble.

Dio a conocer que actualmente el Hospital Municipal atiende a 13 mil 26 personas registradas en Recursos Humanos, más las que acuden de tránsito por quienes van a solicitar el servicio, por lo que se menciona que son alrededor de 15 mil”, dio a conocer.