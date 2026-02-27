Conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Mazatlán

La conferencia de prensa que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, inicia esta mañana en las instalaciones de la Tercera Región Militar en Mazatlán.

La actividad programada para las 7:30 horas se realiza bajo un toldo de lona instalado en la explanada del Octavo Batallón de infantería donde la Presidenta se encuentra acompañada del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

También acuden integrantes del Gabinete de Seguridad federal como el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Esta conferencia se realiza a año y medio de que inició en la entidad la crisis de seguridad por la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Además de Mazatlán, la Presidenta tendrá actividades hoy por la tarde en San Ignacio y mañana en Culiacán.

Los sectores productivos han pedido lograr la pacificación en Sinaloa para recuperar la economía en la entidad.