Confía Mario Zamora que Gobierno federal tenga todas las herramientas para garantizar una elección libre

El candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, dijo que la seguridad pública en este proceso electoral es responsabilidad del Gobierno y confía en que la Federación tenga todas las condiciones y todas las herramientas a la mano para que se tenga una elección libre, como deben de ser.

“Es responsabilidad del Gobierno y yo confío en que el Gobierno federal tenga todas las condiciones y todas las herramientas a la mano para tener una elección libre, como deben de ser las elecciones”, añadió Zamora Gastélum, abanderado por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional a la Gubernatura de Sinaloa.

“Se vale competir, es lo correcto, es lo adecuado, creemos en la democracia, pero que el ciudadano, finalmente quien debe decidir la elección somos los sinaloenses que con toda libertad puedan ir a ejercer su voto, siempre estaremos a favor de ello”.

En entrevista previa a una reunión privada con directivos y personal del hotel Pueblo Bonito, en la Zona Dorada, también reiteró que el tema del narcotráfico es un delito federal y como Gobernador le competerá (si el voto le favorece) coadyuvar, ayudar en todo lo posible.

“Pero es un delito de responsabilidad federal y yo soy un hombre de la ley, que cumple la ley y que quiere seguir cumpliendo la ley”, reiteró.

‘El futbol va a seguir en Mazatlán’

Ante la denuncia que presentaron el pasado 22 de abril las diputadas locales de Morena Graciela Domínguez Nava y Yeraldine Bonilla Valverde ante la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa por posibles actos de corrupción en el contrato del estadio de futbol “El Kraken” de Mazatlán, el candidato de la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, expresó que hizo un compromiso muy claro, de que el futbol va a seguir en este puerto.

“Yo ayer estuve a la salida del estadio de futbol, un gran ambiente, ganó el Mazatlán, seguimos con vida, e hice el compromiso muy claro, el futbol va a seguir en Mazatlán, yo no voy a permitir que esta gran afición, lo digo tal cual: la gente que vino ayer de León me decía: estamos sorprendidos con el gran ambiente que tiene este estadio, llama la atención que casi todo mundo va con la camiseta del Mazatlán, no es común eso en los demás estadios que todo mundo se ponga bien la camiseta, es una gran afición”, continuó Zamora Gastélum.

“Yo voy a defender el futbol y voy a defender que siga el futbol aquí, ...Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) quiere que se vaya el futbol, eso es lo que están pidiendo, que se vaya el futbol, en contra de la afición, yo no lo voy a permitir”.

Al insistirle que lo que piden los diputados de MoreMorenaque se aclare el contrato de dicho estadio por parte del Gobierno del Estado con la empresa propietaria del equipo Mazatlán FC por posibles actos de corrupción, el candidato de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, manifestó que esa es la parte legislativa y lo que se requiere es que trabajen los diputados.

“Pues esa es la parte legislativa, que trabajen los diputados, nosotros vamos a cumplir la ley, vamos a promover el futbol y no vamos a permitir que se lo lleven de aquí, a todos los aficionados del Mazatlán y a todos los que quieran el futbol sepan que van a contar con Mario Zamora, no vamos a permitir por ningún motivo que la gente de Morena se quiera llevar el futbol de Mazatlán”.