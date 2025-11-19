Confía Secretaria de Turismo en las autoridades de seguridad tras ataques en expendios en Mazatlán

Tras los ataques con armas de fuego y explosivos la tarde-noche del martes en tres expendios de cerveza en Mazatlán que dejaron una persona muerta y dos heridas, la Secretaria de Turismo en Sinaloa dijo confiar en las autoridades en materia de seguridad.

“Confiamos nosotros en las autoridades, creemos que están haciendo ese trabajo interinstitucional, confiamos en que lo están haciendo de manera correcta, hay operativos”, añadió Mireya Sosa Osuna la tarde de este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Hay seguridad en temas de turismo, creo que los resultados hablan por sí mismos, estamos recibiendo, tenemos ocho rutas de Canadá, apertura de cinco nuevas rutas a Mazatlán, traemos un 10.5 de incremento en el segmento de industria de reuniones, hemos recibido ya 89 cruceros en lo que va del año, entonces estamos con muy buenos números, muy optimistas de que vamos a continuar con esta derrama económica y sobre todo con el turismo en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa”.

Desde el 9 de septiembre del 2024 se vive una crisis de seguridad en la entidad que ha dejado más de 2 mil 300 homicidios dolosos, más de 2 mil 700 personas desaparecidas y más de 8 mil 200 vehículos robados, entre otros.

De esta problemática de violencia por la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa no ha estado exento el municipio de Mazatlán.