Confía sector pesquero en que EU no cerrará la puerta al camarón mexicano; ya se trabaja en la certificación

En la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola existe confianza en que la exportación del camarón mexicano hacia Estados Unidos no se detendrá, a pesar de la advertencia por el mal uso de excluidores de tortugas marinas.

Humberto Becerra Batista, presidente nacional del organismo, explicó que ya se trabaja en dos líneas para un año más conseguir la certificación.

Precisó que la primera línea, es la diplomática, donde se hace ver a las autoridades estadounidenses el compromiso que México tiene en la defensa de la tortuga marina.

Y una segunda línea es la capacitación a los pescadores para el uso correcto de los excluidores de tortugas marinas, la creación de una carta responsiva a los encargados de los barcos y la inspección frecuente de los excluidores.

“Yo tengo la plena confianza, estamos trabajando en las dos líneas, estamos haciendo un planteamiento apelando al compromiso que se ha tenido siempre en la protección a la tortuga, esa es una línea, la otra es la parte técnica, eso ya lo iniciamos, ya lo arrancamos, se está trabajando en ello”, dijo Becerra Batista

“Tenemos confianza de que en este primer contacto se considere no publicar la desertificación. Yo considero que no es algo que me preocupe demasiado y con esto no quiero que se minimice lo que el Gobierno de Estados Unidos está diciendo”.

Fue en marzo cuando el gobierno de Estados Unidos advirtió de malas prácticas con los excluidores de tortugas marinas en la pesca de camarón, cuyo cuidado es obligatorio para la certificación que permita la exportación del crustáceo.

La Canainpesca cree que será el 1 de mayo cuando se publique la lista de países certificados.