Confía Tobías Lozano en la estrategia del Gobierno del Estado para combatir la violencia

Un espaldarazo a la estrategia del Gobierno de Sinaloa para combatir todos los problemas que genera la violencia, dio el titular del Consejo Regional Zona Sur de Codesin, Tobías Lozano Solorza, quien además llamó a eliminar cualquier división entre el Gobernador y el sector empresarial.

Después de la reunión entre la Intercamaral de Mazatlán y el mandatario Rubén Rocha Moya, los representantes empresariales dijeron entender la situación y las formas en que se combate la inseguridad, además de confiar en los efectos que ofrece Guardia Nacional y Marina.

“Yo la verdad considero que sí hay una estrategia. Hay que mencionar también lo del problema, no se resuelven los problemas de la noche a la mañana, es un proceso, más en este tipo de cosas que por más inteligencia que le quieras meter, pues son a veces brotes inesperados donde no estás esperando, entonces hay que ser pacientes, estrategia hay, eso se los puedo asegurar”, señaló Lozano Solorza.

“Estamos contentos con la interlocución que hay con Gobierno del Estado y también con las órdenes federales, con Guardia Nacional, Marina y Defensa; hay buena comunicación y sí hay estrategia, porque muchas veces hemos puesto en tela de juicio si hay estrategia o no; en este caso yo les garantizo que sí hay estrategia y sí va a dar resultados pronto”.

Reiteró que el Gobernador cuenta con el apoyo y disposición del sector empresarial para crear soluciones que ayuden a mejorar su estrategia.

Añadió que en estos momentos es más importante ser propositivos que generar críticas, las cuales solo generan división.

“De todos hay disposición, claro; ¿qué más disposición que el Gobernador tenía 10 años que no se reunía con el sector empresarial, con la Intercamaral de Mazatlán, y el día de hoy se hizo? Entonces, eso habla de la disposición que tiene el Gobernador y nosotros muy contentos por ello”.

“Recordarles que el Gobernador no está solo, el Gobernador tiene el apoyo del sector empresarial y tenemos que trabajar todos en conjunto. De nada sirve el divisionismo en estos momentos y estar alarmando porque ahí no gana nadie, no gana ni la población, ni los empresarios, ni el Gobierno; tenemos que estar unidos en torno a una estrategia, debemos ser no críticos, sino propositivos”.