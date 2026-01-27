Confían hoteleros en repunte significativo en afluencia del visitante regional a Mazatlán

La hotelería confía en un repunte significativo en afluencia del visitante regional a Mazatlán para las próximas semanas. Y es que la temporada de extranjeros bajó en enero.

El director de Relaciones Internacionales de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Sergio Romero y Barrera, dijo estar confiado que con la llegada del periodo carnavalero se elevarán los niveles de ocupación de las habitaciones en la ciudad.

Principalmente porque las reservas están arriba del 75 por ciento del inventario de cuartos, a la fecha.

“Comenzando el año, estamos todos planeando nuestro año, bueno desde el año pasado ya se tenía una idea de cómo venían las cosas, pero bueno, ahí va las reservaciones, ahorita traemos un estimado de un 75 por ciento de ocupación para carnaval en registro”, expuso el escenario del inicio de año para el sector de servicios de hospedaje.

“Las expectativas son grandes, creemos que podemos llegar a niveles de ocupación mayores al 72 por ciento como se tiene ahorita registrado”.

Aclaró que más que nada, esperan repuntar 20 puntos porcentuales más en ocupación el fin de semana de Carnaval.

“Estamos esperando que llegar a esa cifra y superarla en los días previos ya al carnaval, pero bueno, como asociación de hoteles estamos junto con todos los hoteles haciendo promoción del carnaval y buscando a través de nuestras agencias de viajes, nuestros cooperadores que nos ayuden a promover esta fiesta”.

Pero, insistió son alentadores los números y que pueden mejorar.

“Vamos a esperar que las cosas sigan comportándose bien, como está pasando todo bien en Mazatlán. Estamos teniendo muchísima llegada de extranjeros, de turistas americanos, de canadienses, se están registrando buenas ocupaciones, entonces pues no nos queda más que seguir trabajando”.

Sobre la temporada de invierno cuando llegan mayormente extranjeros, de Canadá y Estados Unidos, que ocurre desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y finaliza en marzo o en abril, a la fecha la ocupación refleja un 65 por ciento de cuartos noche ocupados.

“Ahorita estamos como en un 65 por ciento, más o menos en promedio, pero bueno, es entendible por el mes de enero, pero creemos que a partir ya de carnaval, antes de Carnaval y posteriormente ya comienzan ya las semanas santas y toda la serie de eventos que favorecen mucho al turismo en Mazatlán”.

De la temporada de invierno, agregó que afortunadamente los vuelos estuvieron llegando al 90 por ciento de su capacidad de pasajeros internacionales.

“Puedo decir que arriba de todos los aviones provenientes de Estados Unidos y Canadá han tenido ocupaciones del 90 por ciento mínimo, eso nos ha permitido que el flujo de turistas, tanto americanos y canadienses, siga siendo bueno”.

Romero comparó enero del 2025 con el actual asegurando que ha sido mejor en ocupación enero de 2026.

“Tuvimos un enero de 2025 bajo en comparación al 2024, que fue cuando comenzó el problema de la inseguridad en Sinaloa, pero ahí vamos, Mazatlán se ha ido comportando bastante bien en sus porcentajes, la percepción de inseguridad ha ido cambiando poco a poco, que ha sido un trabajo intenso del sector hotelero y de la Secretaría de Turismo, que han hecho un gran esfuerzo para que la percepción de Mazatlán cambie a nivel nacional e internacional”.

Y ante factor de la percepción de inseguridad, anunció que continuarán con la estrategia de promoción a nivel nacional y regional.

“Sí, si tú te has dado cuenta, se ha estado invirtiendo muchísimo, tanto en la televisión nacional, trayendo programas de cadena nacional, trayendo a Televisa, trayendo influencias muy importantes nacionales e internacionales, y nosotros como asociación haciendo campañas también con nuestros socios comerciales, como son las líneas aéreas y como son nuestros operadores, que constantemente estamos trayendo a Mazatlán para irlos actualizando”.

En el caso del carnaval de los mercados a que se está enfocando la promoción citó es el regional.

“El tema del carnaval es un tema nacional, 100 por ciento, los turistas que vienen nada más por la experiencia, pero realmente nos enfocamos al turismo tradicional del carnaval, que es el nacional, y que son de las regiones que están alrededor de Mazatlán, principalmente de los estados de Durango, Coahuila, de Chihuahua, viene mucha gente del norte de Sinaloa, del sur de Sinaloa, de Nayarit, pero básicamente es un turismo nacional y muy importante el regional”.

También destacó la llegada de los cruceros turísticos que oxigenan la economía de Mazatlán.

“Y eso nos permite a nosotros en la promoción turística presumir de la seguridad que existe en Mazatlán, porque el que lleguen y que bajen los turistas de los cruceros, pues es una señal de que estamos considerados como un puerto seguro y que caminen. Señal de que sienten la seguridad y que ven la presencia de los cuerpos de seguridad de los tres niveles que andan por ahí, por todo Mazatlán, cuidándolos”.