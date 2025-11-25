Confían hoteleros que el proyecto ‘Home Port’ para Mazatlán pueda entrar en el presupuesto de 2026 o 2027

Aunque se contempla como una oportunidad para fortalecer el turismo local a grandes niveles, el proyecto para convertir a Mazatlán en “Home Port” todavía tiene que definirse dentro del presupuesto de Gobierno federal y sin una fecha clara, indicó José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

En entrevista, Manguart Sánchez explicó que son varios destinos además de Mazatlán, los que están buscando consolidar el proyecto, por lo que su concesión dependerá mucho de las gestiones que pueda hacer el Gobernador Rubén Rocha Moya para el futuro.

“Sabemos que está en proyecto, no sabemos si viene en el presupuesto de 2026. Sé que había otros destinos que estaban levantando la mano; en el caso específico de Mazatlán, yo creo que por su ubicación geográfica y la diversidad de servicios que tenemos, eso nos representa una buena oportunidad”, Manguart Sánchez.

“Aquí la gestión que se pueda hacer a través del Gobernador, seguramente va a definir cuándo pudiéramos ver concretado o el inicio de un proyecto que seguramente va a ser multianual, no creo que se haga en un solo año, sino será un proyecto que año con año podrá avanzar, como en su momento fue la Mazatlán.Durango”.

Señala que para este proyecto deberán concentrar una gran cantidad de recursos por el nivel que necesita para llevarlo a cabo, esto para actualizar y modernizar toda la infraestructura en partes como el muelle, y así permita generar las condiciones de un proyecto innovador como el “Home Port”.

Insistió que además de no tener una fecha concreta, todo va a depender de la disposición del Gobierno federal debido a la magnitud de la inversión que se necesita para generar la infraestructura.

Es por eso que si no hay luz verde para el año entrante, buscarán que sí se de en 2027.

“Yo supongo y me imagino que ese año (2026) es cuando va a quedar incrustado en presupuesto un proyecto de este nivel. En su momento le preguntaremos a los Diputados cómo viene el presupuesto, y saber si ya viene alguna partida, por lo menos que esté en borrador en ese sentido. Y si no queda en el 26, pues empujar para que quede en el 2027.