$!Confían pescadores de Mazatlán que capturas de camarón mejoren

”Nosotros trabajamos una semana nada más; una semanita entramos por una cosa que íbamos a recoger. Si hay camaroncito, pero en realidad a lo mejor salimos en alguna ‘mareita’ que está abajo y no tuvimos tanta suerte, pero sí hay camarón, sí hay camarón para sacar, sólo que está difícil ahorita por las mareas, quizás salimos en una marea que no había tanta captura”, dijo Martín Meza.

A una semana de que terminó la veda para la pesca de camarón en altamar, se ha hablado mucho sobre los resultados que han tenido los armadores en cuanto a capturas, así como de los primeros “barcos ponchados” que regresan al embarcadero, y aunque no todo ha sido positivo, algunos pescadores aún mantiene la fe de que la temporada termine de buena manera.

”Sí vamos a volver a salir, estamos esperando el despacho ya, porque cuando entra al mar se tiene que hacer un nuevo despacho o resello para la autorización. Con los suministros y gasolina todo está bien, no hemos tenido problemas; en realidad todavía no descargamos, todavía no sabemos qué tanto es de producto, porque ya se viene descargando a los 25 días, por decir al mes, pero ahorita por ahí como andamos de entrada y salida pues puro entretenerse uno y aún nos falta pescar más”.

De igual modo, mencionó que no espera una mala temporada en cuanto a capturas, pues señala que al igual que el año pasado, la pesca inició un poco floja y no fue sino hasta los últimos días cuando pudieron tener mejores resultados.

Además, agrega que al haber menos barcos este año, la posibilidad de más producto les beneficiará a ellos.

”No creo que la temporada vaya a ser mala, no creo porque apenas vamos empezando; durante todo el año pasado se decía así y hubo buena captura, fue hasta el último viaje que hubo camarón, se dejó gran cantidad camarón, entonces va a estar bien”.