Confían taxistas en que arribo de turistas a Mazatlán ayude a aumentar sus servicios

MAZATLÁN._ Con las vacaciones de verano ya en marcha, el Sindicato de Eco Taxis Rojos espera que el incremento de visitantes nacionales y extranjeros en Mazatlán se traduzca en una mayor demanda de sus servicios durante las próximas semanas.

El líder del gremio, Alfredo Figueroa Hernández, señaló que aunque la afluencia de turistas apenas comienza, el arribo de cruceros también significa una reactivación importante en la actividad del transporte público, principalmente en las zonas con mayor concentración de visitantes.

“Nosotros en la mesa directiva hemos checado en lo que es Cerritos, Zona Dorada, Centro Histórico y el primer cuadro de la ciudad, que se ha visto la llegada de gente nacional aquí a Mazatlán. Están llegando vacacionistas y poco a poco se ha ido reactivando la economía en el tema del transporte público, aunque no como nosotros estamos acostumbrados”, expresó.

“La gente que está llegando no siempre toma el transporte público, pero sí está habiendo trabajito ahorita, poco a poco va la cosa. Y otra cosa es que están los cruceros; sigue arribando gente de Norteamérica y pues eso nos ayuda mucho a nosotros como transportistas, para salir adelante y trabajando para nuestra familia”.

Asimismo, el dirigente explicó que actualmente los taxistas laboran entre un 50 y 60 por ciento de lo que consideran una temporada fuerte; sin embargo, esperan que conforme avance el periodo vacacional el flujo de pasajeros continúe incrementando, tal y como suele darse durante julio y agosto.

“Nosotros esperamos que sea parecido a los años anteriores. Ahorita apenas vamos empezando, vamos a estar checando los beneficios que nos está trayendo la gente; y por supuesto seguiremos dando servicio a la gente local del municipio de Mazatlán”, dijo.

“Ahorita vamos a empezar, pero yo diría que estamos hablando que un 50-60 por ciento en lo que estamos trabajando. Poco a poco vamos a ir por más, esperemos que siga aumentando el arribo de turistas nacionales”.

Figueroa Hernández señaló que como parte de las acciones para incentivar la llegada de visitantes, el Sindicato de Eco Taxis Rojos también participa en la promoción turística del puerto a través de redes sociales.

“Nosotros en el Sindicato de Taxis Rojos le estamos metiendo contenido a redes sociales para invitar a los estados como Coahuila, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato, para que vengan a visitar Mazatlán. Estamos trabajando para darle promoción a lo que es el noreste del País y también del Bajío”.