MAZATLÁN._ El sistema del número de emergencias 911 sí se cayó este jueves en Mazatlán, confirmó el Alcalde Édgar González Zataráin luego de que se registraran reportes ciudadanos.

Por ahora, dijo, las llamadas que hacen los ciudadanos para solicitar auxilio son recibidas en Culiacán.

“Se tuvo un problema con el sistema de ahí del cableado, se restablece, un problema ahí técnico y cuando es así lo jala Culiacán y luego los manda para acá”, expresó el Alcalde.

“Entonces, cuando quede restablecido lo daremos a conocer”.

De acuerdo a denuncias ciudadanas que llegaron a Noroeste, fue desde las 11:00 horas de este jueves cuando el número de emergencias 911 dejó de estar en servicio, por lo que no contestan llamadas telefónicas o se remiten a Culiacán y de ahí se informa a la instancia correspondiente para que atienda el servicio que se solicita.

Este número es operado en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C-4.

“Normalmente el 911 no nada más es para tema de seguridad, también es para tema de emergencias en el tema de Protección Civil, incluso el 911 es para denuncias, sirve para muchas cosas, entonces no tiene por qué remitirse hasta Culiacán, ahorita lo vamos a verificar, yo no tengo conocimiento”, dijo González Zataráin.

Luego, el Presidente Municipal consultó con el coordinador de Protección Civil sobre qué pasaba con dicho número, tras ser cuestionado por personal de medios de comunicación.

Por medio del 911 se reportan tanto hechos violentos como los de la racha de inseguridad que se vive actualmente en Sinaloa, como diversos hechos como accidentes viales o problemas de violencia familiar, robos, entre otros.