Confirma Alcaldesa de Mazatlán a Óscar García en Cultura

La Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, confirmó la designación de Óscar García Osuna como director del Instituto de Cultura, Arte y Turismo en sustitución de Raúl Rico González.

La Alcaldesa justificó que son cambios de ajuste para fortalecer a su equipo.

“Son cambios que se dan de ajuste a un año de nuestro gobierno para fortalecer el equipo”, asentó.

Omitió aclarar si la decisión de Raúl Rico González fuera personal y que salió en buenos términos, pero insistió que con este cambio fortalecerá a su Gobierno por la entrada de Óscar García.

“El día de hoy vamos a tener el nuevo nombramiento del nuevo director se trata de la propuesta de Óscar García a las 2 de la tarde vamos a estar el comité de cultura deliberando el nuevo nombramiento del nuevo director”, explicó.

Habló de que el próximo evento encabezado por García Osuna será la Callejoneada del Día de Muertos y el Carnaval, ambos ya con los preparativos muy avanzados.

En entrevista previa a reunirse con los integrantes de la Intercamaral, la Presidenta Municipal adelantó que viene un par de cambios de funcionarios más en su gabinete que dará a conocer en los próximos días.