Confirma Alcaldesa de Mazatlán que este martes inicia construcción de nuevo Paso Superior Vehicular

MAZATLÁN._ Este martes 19 de agosto iniciarán la construcción del Paso Superior Vehicular en la Carretera Internacional 15 México-Nogales y la avenida Óscar Pérez Escobosa, en la salida norte de Mazatlán, obra que tendrá una duración de un año y en ella se invertirán 356 millones 77 mil 423 pesos con 77 centavos de recursos del Gobierno federal, según en convenio con la empresa ganadora de la segunda licitación.

“Sí, sí, así es (hoy iniciará la obra), estamos muy atentos, se hicieron primero los cierres de las vialidades del centro, ahorita se está instalando el campamento con la maquinaria necesaria, con todos los trámites pertinentes que se tengan que hacer y estamos muy atentos a todo lo que se requiera y vamos a estar informando oportunamente a los mazatlecos de algunos cierres que se tengan que dar más adelante”, confirmó este lunes la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Entonces ya arrancamos como quien dice y esta es una obra que también gestionó nuestro Gobernador ante la doctora Claudia Sheinbaum y que va beneficiar a en la movilidad a los mazatlecos”.

En entrevista con personal de medios de comunicación expresó que no se tiene notificación de que al arranque de la obra venga el Gobernador del estado, pero se está muy agradecidos con él.

“Son los trabajos que se tienen que hacer por parte de la constructora que ganó la licitación en el Gobierno federal y ellos ya tienen que arrancar, entonces ya van a empezar, empezar implica instalarse, hacer su campamento, tener la maquinaria, hacer estudios, todo lo que tengan que hacer, pero ya empieza”, reiteró la Presidenta Municipal.

También expresó que los apoyos para los comerciantes que resulten afectados por esta obra ya se estarán checando en su momento con el Gobernador del estado y se estará desplegando personal de Bienestar Social para estar atentos a cualquier necesidad que se tenga en el área y el Gobierno Municipal hacer las gestiones pertinentes, por lo que le pidió paciencia a la ciudadanía.

“Así es pues es una obra magna que se está realizando gracias al apoyo de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum y gracias a las gestiones de nuestro Gobernador y en un futuro ya que se termine todo va a abonar mucho a la movilidad de Mazatlán y también va ser el Mazatlán moderno que buscamos para nosotros”, reiteró Palacios Domínguez.

De acuerdo con el contrato con la empresa ganadora de la licitación, la obra tendrá una duración de 365 días naturales, es decir, un año ,y el puente tendrá una longitud total de 335 metros y carriles laterales.