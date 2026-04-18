Confirma Alcaldesa de Mazatlán renuncia de Monserrat Cortés como titular de Ecología Municipal

Ante el rumor que venía sonando en los pasillos del Gobierno Municipal, la Alcaldesa Estrella Palacios confirmó este sábado la renuncia de Cindy Monserrat Cortés como titular de la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, quien había asimismo el carro en junio del año pasado

La Alcaldesa indicó que Cortés Echeagaray recibió una propuesta de parte del Gobierno Federal para ocupar un puesto en el que también tendrá jurisdicción en Mazatlán, por lo que aún podrán trabajar en conjunto y lograr grandes avances para la zona.

“Así es, le deseamos a la licenciada Montserrat Cortés todo el éxito del mundo porque es una gran colaboradora. La verdad es que hizo un trabajo excepcional frente a la dirección de Ecología y tuvo una oportunidad en Gobierno Federal; entonces le deseamos éxito”, expresó Palacios Domínguez.

“Sabemos que va a estar haciendo una labor muy importante y de hecho en el puesto Federal que va a tener, también le corresponde parte de Mazatlán, entonces vamos a seguir haciendo equipo con ella para lograr buenas cosas”.

Por otro lado, Palacios anunció oficialmente que la bióloga Samantha Villanueva ocupará el cargo de encargada del despacho por el momento, ya que cuenta con experiencia en el departamento de normatividad, inspección y vigilancia ambiental. Próximamente se anunciará a quien ocupe la dirección.

“Por lo pronto se queda al frente de la dirección de Ecología, y la vamos a poner como encargada de despacho, a la bióloga Samantha Villanueva, que se ha desempeñado como jefa del departamento de normatividad, inspección y vigilancia ambiental y que conoce perfectamente bien el funcionamiento de la dirección”.

“A Samantha le estamos pidiendo continuar con los programas que se tienen por parte de la Dirección de Ecología, sobre todo en rescate de animales. Como ustedes saben, tenemos un refugio, tenemos este programa de adopción responsable de mascotas, que es muy importante para esta administración”.

Mencionó que le realizaron una gran despedida a Monserrat Cortés por el trabajo que hizo durante su gestión con los programas “Huellitas del Bienestar”, “Limpiemos los Manglares”, “Café Científico”, entre otros, donde logró juntar cuadrillas para jornadas de aseamiento, capacitación sobre medio ambiente y plantación de árboles.

“Y bueno, nos pesa muchísimo, se va a otro proyecto muy interesante en Gobierno Federal, Pero vamos a seguir colaborando con ella y próximamente les estaremos dando el nombre de la persona que se quedará como directora”.