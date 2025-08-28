Confirma Alcaldesa muerte de subdirector operativo de la Policía Municipal de Mazatlán

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez confirmó la muerte del director de Operaciones de la Policía Municipal de Mazatlán, Pablo Ramírez Suárez y pidió guardar un minuto de silencio al inicio de la sesión ordinaria de Cabildo que se realizó este jueves.

”Antes de iniciar con los trabajos de esta sesión les invito a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero el subinspector Pablo Ramírez Suárez, quien fuera director de Operaciones de la Policía Municipal”, dijo en la sesión.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, expresó que la familia de Ramírez Suárez se comunicó y les comentó que el fallecimiento ocurrió en la Ciudad de México.

”Sólo la familia se comunicó y nos comentó que en la Ciudad de México había fallecido (el director de Operaciones de la Policía Municipal), nosotros creemos que es un asunto de salud, pero sólo nos comunicaron”, añadió Ríos Pérez.

”En la mañana hubo un pase de lista y en ese pase de lista el subdirector dio a conocer que el compañero Pablo Ramírez había fallecido en la Ciudad de México el día de ayer (miércoles)”.

Expresó que como se acostumbra, seguramente en la Secretaría de Seguridad Pública se le va hacer algún homenaje a Ramírez Suárez, pero dijo no saber si se trasladará el cuerpo a Mazatlán y si es así cuándo será, lo que se sabe es que la familia del mando policial se trasladó a la Ciudad de México.

Personas allegadas a la SSPM dieron a conocer de manera extraoficial que Ramírez Suárez falleció el miércoles en un hospital de la capital del país a donde se trasladó recientemente tras solicitar vacaciones y se fue a atenderse de una enfermedad que padecía en los últimos años.