Confirma Alcaldesa que se atendió otro conato de incendio en el basurón de Mazatlán; avanzan 95% en control

A cuatro días de que inició el siniestro en el basurón, la Presidenta Municipal provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, confirmó que durante la madrugada de este viernes se registró un nuevo conato de incendio en el lugar, el cual fue atendido de inmediato por elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal.

Señaló que actualmente el incendio inicial presenta un avance de entre el 90 y el 95 por ciento en su sofocación.

En tanto, añadió que, aunque en redes sociales circularon publicaciones sobre el incidente, la situación se encuentra bajo control y las labores continúan para extinguir por completo cualquier punto de calor.

“Hasta el momento ya debe estar como en un 90, 95 por ciento ya apagado. Como que se prendió de madrugada, pero inmediatamente entraron los bomberos, entraron a apagarlo y se atendió. Por ahí vi algo en redes sociales, pero la verdad es que ahorita está muy controlado”, expresó.

“Estamos con los trabajos todavía porque ya queremos que termine esta situación; tenemos que reacomodar todo el basurón y toda la basura que quedó en la celda, la cual siempre está ahí para combatir eventos como lo que pasó”.

Asimismo, adelantó que el siguiente paso en las labores será avanzar en el cierre definitivo del basurón municipal, aunque aclaró que antes será necesario contar con un terreno adecuado y el proyecto centrado para la construcción de un nuevo relleno sanitario.

“Ayer estuvieron acá algunas personas de Culiacán, quienes nos invitaron a ver el relleno sanitario que tienen ellos cerca de La Primavera. Ahorita lo que estamos haciendo es buscar opciones de cómo avanzar. Lo que sigue es que ya se cierre el basurón, pero obviamente primero debemos tener el terreno, el proyecto, porque esto va para el relleno sanitario”.

Por otro lado, habló sobre los sellos de clausura colocados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el acceso al basurón, asegurando que el Ayuntamiento cuenta con un amparo vigente desde el pasado 25 de junio, por lo que consideró que dichos sellos debieron retirarse.

“Ya los tiene que quitar la Profepa porque tenemos un amparo a partir del 25 de junio. Yo no sé por qué la pusieron, y seguramente le van a llamar la atención al funcionario que hizo eso. Creo que no debieron haber puesto el sello porque nosotros teníamos el amparo”.

“Yo no sé cómo se manejan ellos, pero sí estuvo mal en poner la lona. El abogado es quien debió haberle avisado sobre el amparo porque los abogados son los que nos avisan todos aquí en el Ayuntamiento. A lo mejor no fluyó la información, pero de que nosotros tenemos en la mano el amparo, lo tenemos libre, porque yo lo firmé cuando era Síndica”.

Aseguró que tanto la operación del basurón como el servicio de recolección de basura en las colonias del puerto continúan desarrollándose con normalidad.