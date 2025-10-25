Confirma Alcaldesa que será el 15 de noviembre inauguración de ‘Senderos de Paz’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de algunas trabajos de rehabilitación, mantenimiento y colocación de nuevas atracciones, el proyecto ‘Senderos de Paz’ en Parque Central, donde la gente podrá disfrutar de actividades y eventos variados, será inaugurado este próximo 15 de noviembre en Mazatlán; así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios.

La Alcaldesa comentó que actualmente Parque Central ya cuenta con nuevos juegos infantiles, muelles reparados, murales y un área gastronómica que ofrecerá distintos alimentos. Esto como un gran avance del segundo ‘Sendero de paz’ en Sinaloa.

“Próximamente, en el mes de noviembre va a ser cuando inauguremos ya este Sendero de Paz. Estamos muy contentos porque hay grandes avances. Si se dan una vuelta, se podrán percatar de que ya estamos incluyendo diferentes murales, hay nuevos juegos infantiles; tenemos también el área de gastronomía, los food trucks que se están instalando, el muelle que fue reparado, los baños y embellecimiento en general”, informó Palacios Domínguez .

En tanto, señaló que Parque Central ofrecerá nuevas actividades como paseos en bicicleta, eventos deportivos y culturales, así como un nuevo parador fotográfico donde los visitantes podrán hacerse la foto del recuerdo durante su paso por la ciudad.

“También tenemos nuevas actividades como paseos en bicicleta, el trenecito tradicional que hay aquí y sobre todo estamos integrando una cartelera de eventos, tanto culturales, deportivos, como artísticos, para que aquí sea un lugar donde muchas personas puedan venir a disfrutar de esos eventos”.

“Se los vamos a dar a conocer cuando sea el día de la inauguración. También todos los paradores fotográficos para que nos acompañen. Está previsto que sea el 15 de noviembre cuando se inaugure; entonces, estamos muy contentos. Esta es una estrategia que se enfoca en la atención a las causas, en tener lugares que sean seguros para todas las familias mazatlecas”.

Indicó que uno de los puntos fuertes para completar el proyecto en Parque Central es mejor la iluminación y traerle más brillo al lugar, por lo que cual su Gobierno ya ha hecho la instalación de 50 lámparas nuevas para permitir un mejor disfrute del espacio.

“Ya hemos instalado 50 lámparas nuevas en este Sendero de Paz, además de todos los trabajos que he comentando. Estamos seguros que va a ser del disfrute de todos los mazatlecos y de nuestros visitantes. Todo esto que estamos haciendo es con recursos propios y más adelante les estaremos informando cuánto fue”.

Añadió que algunos empresarios locales se han sumado al proyecto de Senderos, apoyando con la letras turísticas, los juegos infantiles, algunos muebles y otros materiales que han servido de mucha ayuda para las mejoras del lugar, el cual podrá ser utilizado sin costo por la ciudadanía.