Confirma Alcaldesa reporte al C4 de carro quemado en el entronque de El Recodo

Tras versiones de supuesto enfrentamiento a balazos en el rumbo de Escamillas entre la noche del miércoles a las primeras horas de este jueves, la Alcaldesa provisional de Mazatlán Minerva Osuna Zavala confirmó que se reportó a C4 un carro quemado en el entronque del El Recodo.

“De eso no informaron nada, solamente comentó el C4 (Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado) que le habían comentado a ellos, les habían informado que había un carro quemado en el entronque nada más, fue todo lo que se informó”, agregó.

“Solamente el C4 nos comentó eso en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, ahorita en la mañana”.

Ante reportes de la supuesta caída de una avioneta el miércoles en la misma zona de El Recodo y la Presa Picachos, la Presidenta Municipal provisional agregó que tampoco se comentó nada al respecto.

“No, también, a mi me dijeron tampoco se confirmó, no tenemos evidencia, yo no leí nada, yo leo todos los días los partes y no (se informó nada al respecto)”.

Precisó que del carro quemado le dijeron que fue en el entronque de El Recodo.

Todavía la mañana de este lunes se tenían versiones de un supuesto enfrentamiento armado por el rumbo de la comunidad de Escamillas, en la zona rural de Mazatlán y se mencionaba que presuntamente había varios vehículos quemados, pero esto último no fue confirmado por alguna autoridad.