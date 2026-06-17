Confirma Alcaldesa reporte de presunta balacera en La Noria; refuerzan seguridad en zona rural de Mazatlán

Además del ataque a elementos de la Policía Estatal Preventiva la tarde del martes en las inmediaciones de Lomas de Monterrey, también se reportaron ruidos extraños en La Noria sin que las autoridades encontraran algo, pero se refuerza la seguridad en la zona rural de Mazatlán, reconoció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“En Lomas de Monterrey ahí hubo dos detenidos, afortunadamente no hubo ninguna persona herida, solamente dos detenidos y en La Noria también no se reportó ninguna persona herida afortunadamente y la estrategia, ahorita en la Mesa de Construcción de Paz lo que estamos viendo es un reforzamiento con más elementos que estén patrullando la zona rural”, añadió Palacios Domínguez.

“Es lo que tenemos ahorita, especialmente que viene la temporada vacacional vamos a estar reforzando el operativo de seguridad”.

Precisó que en La Noria se recibieron reportes de que los habitantes escucharon ruidos extraños.

“Solamente fue reporte de los mismos habitantes de La Noria que escucharon ruidos extraños, reportaron al 911, inmediatamente fueron las autoridades y en este caso no hubo detenidos, pero estamos atentos a cualquier reporte que se tenga de la ciudadanía”.

Agregó que hacia esa sindicatura se tiene más seguridad de lo normal.

“Estamos más de lo normal, normalmente tenemos un operativo de seguridad que incluye la zona rural, pero en esta semana hemos tenido muchísimo más elementos y más patrullajes hacia la zona rural que de costumbre”, subrayó la Presidenta Municipal.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la tarde del martes se reportó una agresión a balazos en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones del poblado de Lomas de Monterrey, al sur de Mazatlán, donde los policías repelieron la agresión y recibieron apoyo de las demás instituciones de seguridad logrando la detención de dos personas y al aseguramiento de armas y una camioneta con reporte de robo.

La misma tarde del martes se reportaron en redes sociales supuestos enfrentamientos en la zona del poblado de La Noria, en la parte norte del municipio, pero no se reportó que se haya encontrado o detenido a alguna persona.

La Presidenta Municipal también dio a conocer que las Jornadas de Paz y Campaña de Desarme Voluntario en Villa Unión se realizarán el jueves y viernes.

Será el viernes 19 de junio cuando acudirá a dichas Jornadas de Paz el subsecretario de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco.