Confirma Canaco que se ha pedido apoyo en seguridad para los comercios de Mazatlán

MAZATLÁN._ Para garantizar un mejor resguardo a los comercios y sus ventas ante el repunte que ha significado el mes de diciembre, la Presidenta de Canaco, Francis Cázares Oliveros, comentó que sí han solicitado el reforzamiento de la seguridad a las autoridades policiales.

La dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en el puerto señaló que tuvieron un acercamiento con el Secretario de Seguridad para que puedan apoyarlos en estas fechas en que se maneja mucho dinero en los negocios por las compras de navidad.

“Ya tuvimos un acercamiento con el Secretario de Seguridad y le pedimos que nos dé todo el apoyo, porque si bien es cierto apenas vamos empezando con una buena economía y la que esperamos ahora en diciembre, que no pase algo no nada más con el que va y compra, al comercio también, necesitamos que nos dé más seguridad en el comercio, porque necesitamos ese flujo de efectivo que vamos a tener en estas fechas”, dijo Cázares Oliveros.

Declaró que hasta el momento no se han reportado muchos robos en comercios conforme al año pasado. Además, añadió que la intención de Canaco es que no se pierdan empleos en los comercios debido a los problemas con la inseguridad.

“La verdad que no, no hemos tenido mucho robo a comercio. El robo a comercio que se ha tenido es mínimo; quizás no tenemos la denuncia, pero los índices están más bajos que los del año pasado, así que ahí estamos sosteniendo los empleos para que esto no crezca, porque imagínate que en esta temporada la gente se quede sin empleo, se podría desatar esta ola, entonces estamos tratando de colaborar lo más posible”.

ESPERAN CERRAR EL 2025 CON BALANCE POSITIVO

Cázares explicó que pese a no tener los números exactos, sí que ha habido un crecimiento en cuanto a las ventas de los comercios, así como en las reservaciones en hoteles por las temporadas decembrinas y cierre de año.

“Yo creo que sí vamos a tener recuperación de cómo estábamos en las ventas durante esos 90 días. Si bien es cierto empieza a subir después del 15, también en los hoteles las reservaciones empiezan a subir a partir del 15 de diciembre y confiamos en que siga subiendo todos los días y cerremos muy bien. Tenemos la esperanza y la confianza de que van a ser buenos números, pero por el momento casi nadie tiene cifras exactas”.