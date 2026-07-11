Confirma CEDH Sinaloa que reciben quejas por retenes; ciudadanos denuncian retrasos y maltrato

En medio de un constante flujo vehicular, las quejas relacionadas con los retenes instalados por corporaciones de seguridad se han convertido en una de las principales inconformidades que actualmente recibe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa; informó su presidente, Oscar Loza Ochoa.

Loza Ochoa señaló que las denuncias no corresponden principalmente a presuntos actos de corrupción, sino al trato que reciben algunos ciudadanos durante las revisiones, así como en las afectaciones que provocan los filtros en la movilidad diaria.

“Hay quejas de la gente, sobre todo por los retenes. Yo incluso he señalado que no me parece lo más correcto el que los establezcan junto a los puentes, porque de por sí el puente es un cuello de botella. Entonces poner otro bloqueo ahí no ayuda”, expresó Loza Ochoa.

“Imagínense en una emergencia que venga una ambulancia, sea del sector público o del sector privado, y lleve una vida en riesgo de perderse, pues resulta que ahí se ralentiza la movilidad y no ayuda precisamente a que se resuelva el problema, con la inmediatez que exige un caso de este tipo”.

Asimismo, explicó que la mayoría de denuncias están relacionadas con presuntos abusos en el trato hacia los automovilistas y motociclistas durante las inspecciones, mientras que los señalamientos por solicitudes de dinero son casos aislados.

El presidente de la CEDH Sinaloa también añadió que entre las principales afectaciones reportadas por la ciudadanía destacan los retrasos para llegar a sus centros de trabajo y las complicaciones que enfrentan quienes se dedican a la distribución de paquetería.

“Incluso son de parte de gente que llega tarde al trabajo; por ejemplo, porque tienen que detenerse 15 o 20 minutos antes de llegar a la empresa y se les hace tarde. La otra es la distribución de mercancías, que también al ralentizarse por el retén, llegan tarde los proveedores a hacer las entregas”.

Indicó que no hay una señalización directa contra alguna corporación en especial, ya que los retenes son instalados por distintas autoridades de seguridad como Guardia Nacional, Ejército o Seguridad Pública y Tránsito Municipal. En tanto, aclaró que las inconformidades se han presentado principalmente en Culiacán y Mazatlán.