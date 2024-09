MAZATLÁN._ Ante los múltiples casos de ineficiencia sanitaria registrados en distintos establecimientos, el titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Cuauhtémoc Chacón Mendoza, indicó que se han suspendido hasta cinco lugares en el sur de la entidad durante el último mes.

Confirmó que se trata de tres restaurantes, una farmacia y un consultorio de dentista, los cuales tuvieron que ser cerrados antes de que se volvieran un riesgo para sus clientes y comensales.

“En la zona sur tuvimos cinco suspensiones, tres de restaurante, uno en Mazatlán, otro en El Rosario y otro en Escuinapa; y en el caso de fármacovigilancia fue una farmacia que se suspendió aquí en el puerto, así como un centro de odontología de un dentista en Concordia que no contaba con cédula profesional”, indcó.

“La vigilancia se está llevando a cabo, fueron suspensiones totales que no los hacen no poder laborar hasta que puedan sustentar la problemática. En el caso del restaurante de mariscos no respetaban la cadena en frío, no tenían uso de manejo de utilidad y prácticamente los refrigeradores estaba bastante dañados y eso era un peligro para los comensales”.

El titular de Coepriss aclaró que el organismo no clausura negocios, sino los suspende mientras solventan sus puntos negativos a mejorar, ya que la dependencia también les proporcionan recomendaciones para una seguida visita en el futuro.

“El caso de la farmacia, aquí en Mazatlán estaba compartida con un consultorio y no debe de ser así; el tema de la infraestructura tiene que ver mucho en cómo se manejan los casos de administración. Es importante y lo vuelvo a repetir: nosotros no clausuramos, suspendemos, el establecimiento tiene derecho, ya que nosotros les damos las recomendaciones, a solventar los puntos observados, hacer una petición por escrito para que nosotros volvamos a hacer una revisión”, dijo.



CLÍNICAS CLANDESTINAS TIENEN QUE DENUNCIARSE

Sobre los casos de clínicas clandestinas que han puesto en peligro la vida de muchas personas en el pasado, Chacón Mendoza mencionó que estos son detectadas mediante denuncias de las personas, ya que no cuentan con servicios de documentación; añadió que ellos les dan recomendaciones para que puedan cumplir las normas y regularse, siendo hasta 32 clínicas “patitos” en todo el estado las que se han detectado.

“Nosotros seguimos con la vigilancia regulada; las clínicas clandestinas como tal son por medio de denuncias, nosotros como ya lo comenté, visitamos los establecimientos regulados; en este caso la campaña que estamos llevando de exhorto es donde identificamos establecimientos que probablemente por desconocimiento, ya sean spa o clínica, no tienen servicios de funcionamiento, entonces, nosotros llegamos, los registramos y después ellos pueden asistir al departamento de Coepriss para ver qué es lo que requiere y estamos teniendo mucha participación de la iniciativa privada”.