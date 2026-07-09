Confirma colectivo identificación de Herminia Guadalupe Rivera Rendón tras meses de búsqueda en Mazatlán

Después de más de siete meses de incertidumbre y búsqueda, el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia confirmó la identificación de Herminia Guadalupe Rivera Rendón entre los restos localizados durante una jornada de búsqueda realizada en el ejido de El Castillo, en Mazatlán.

La confirmación se dio después de los trabajos de búsqueda realizados por el colectivo los días 16 y 17 de mayo, donde fueron recuperados dos cuerpos, y tras los análisis periciales y los procedimientos de identificación efectuados por las autoridades correspondientes, se determinó que uno de ellos correspondía a Rivera Rendón.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Por Las Voces Sin Justicia dio a conocer la noticia, donde además expresó sus condolencias a las familias, amigos y seres queridos de la víctima, reconociendo el dolor que representa recibir una noticia de esta naturaleza después de meses de incertidumbre.

“Desde el colectivo Por las Voces Sin Justicia expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Herminia Guadalupe Rivera Rendón. Tras la jornada de búsqueda realizada por nuestro colectivo los días 16 y 17 de mayo en la zona del ejido El Castillo, Mazatlán, Sinaloa, logramos la recuperación de dos personas”, expresó.

“Después de los procesos periciales y de identificación correspondientes, uno de los cuerpos fue confirmado como el de Herminia Guadalupe Rivera Rendón”, agregó.

Los integrantes del colectivo destacaron que, aunque la noticia representa un duro golpe para la familia, la identificación brinda certeza sobre el paradero de Herminia y permite cerrar una etapa marcada por la búsqueda constante y la esperanza de encontrarla con vida.

Asimismo, reiteraron su solidaridad con la familia Rivera Rendón y recordaron que quienes participan en los colectivos de búsqueda conocen de primera mano el sufrimiento que genera la desaparición de un ser querido.

“Sabemos que ninguna familia deseamos recibir una noticia así. Sin embargo, encontrarla permitió que sus seres queridos pudieran despedirse de ella. Hoy nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia. Les enviamos un abrazo solidario, nuestro respeto y todo nuestro cariño”, dice.

“Compartimos su dolor y elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza, consuelo y paz en estos momentos tan difíciles”, se extiende el mensaje.

En su posicionamiento, el colectivo también reafirmó su compromiso de continuar las labores de búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas en Sinaloa y en otras regiones del País, señalando que cada hallazgo representa una respuesta para una familia que ha vivido durante meses o años en la incertidumbre.

“Nosotros también buscamos a nuestros familiares. Conocemos el dolor de la incertidumbre y la esperanza que acompaña cada búsqueda. Por eso, mientras seguimos buscando a quienes aún faltan, también seguiremos haciendo todo lo posible por ayudar a más familias a encontrar respuestas. Por Herminia y por todos los desaparecidos, seguiremos alzando la voz hasta que haya verdad, justicia y no repetición”, concluye el texto.



CONTEXTO

Herminia Guadalupe Rivera Rendón desapareció el pasado 19 de noviembre de 2025 junto con su amiga Teresa de Jesús Morales Ontiveros, cuando ambas se encontraban en un centro comercial de la Colonia Palos Prietos, en Mazatlán.

El caso cobró relevancia debido a que Herminia era hija de una integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México y esposa del periodista mazatleco Rafael Covantes, quien desde los primeros días de la desaparición realizó llamados públicos para solicitar apoyo en su localización.

A través de redes sociales y diversos espacios informativos, familiares, amigos y colectivos mantuvieron activa la búsqueda de ambas mujeres durante varios meses.

Tras los trabajos realizados por el colectivo Por las Voces Sin Justicia en mayo pasado y los posteriores procesos periciales, se confirmó la identidad de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, poniendo fin a meses de incertidumbre para su familia, aunque aún persiste la exigencia de esclarecer los hechos y que el caso no quede impune.